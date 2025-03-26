Вчені знайшли таємничі "бульбашки" на Марсі: що це може означати (фото)

Науковці NASA виявили на поверхні Марса дивне гірське утворення, яке може пролити світло на геологічну історію Червоної планети. Йдеться про скелю, вкриту незвичайними сферичними структурами, схожими на бульбашки. Відкриття зробив марсохід Perseverance у районі Брум-Пойнт на краю кратера Єзеро.

Про це повідомило видання Newsweek.

Скеля, яку дослідники назвали "затокою Сент-Полс", привернула увагу своєю незвичайною текстурою. Вона складається з сотень темно-сірих сфер розміром у кілька міліметрів, кожна з яких має унікальну форму.

"Деякі з них мали більш витягнуту, еліптичну форму, водночас інші мали кутасті краї, можливо, являючи собою розбиті фрагменти сфери. Деякі сфери навіть мали крихітні отвори!" – розповів геолог Алекс Джонс з Імперського коледжу Лондона.

Вчені знайшли таємничі "бульбашки" на Марсі / Фото: NASA

Подібні сфери вже зустрічалися на Марсі раніше – їх називають "марсіанською чорницею". Зазвичай вони виникають через взаємодію підземних вод із породами. Однак у цьому разі форми настільки різноманітні, що вчені припускають інші механізми їх утворення, які спостерігаються на Землі:

вулканічну активність (швидке охолодження розплавленої породи)

удар метеорита (конденсація породи під час випаровування)

"Кожен із цих механізмів утворення мав би дуже різні наслідки для еволюції цих порід, тому команда наполегливо працює над визначенням їхнього контексту й походження", – зазначив Джонс.

Наразі команда Perseverance продовжує аналізувати дані та вивчає загадкові "бульбашки".

Нагадаємо, вчені вперше зафіксували звуки, які видаються рифовими хижаками.

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