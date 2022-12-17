Вчені знайшли у космосі дві планети, на яких, найімовірніше, є вода: що про них відомо (фото)

Вчені знайшли дві екзопланети у сузір’ї Ліри, на яких, ймовірно, є вода. Вони не схожі на жодну планету з нашої Сонячної системи.

Команда під керівництвом дослідників з Університету Монреаля знайшла докази того, що дві екзопланети — Kepler-138 c і Kepler-138 d, — які обертаються навколо зірки червоного карлика, є "водними світами".

Про це повідомляє NASA.

Дослідники припускають, що на цих планетах вода становить більшу частину всієї площі. Вони розташовані в планетній системі на відстані 218 світлових років від нас у сузір’ї Ліри. Ці утворення не схожі на жодну планету в нашій Сонячній системі.

Фото: NASA

На ілюстрації видно планету Kepler-138 d на передньому плані. Зліва планета Kepler-138 c, а на задньому плані планета Kepler 138 b, силует якої проходить через центральну зірку.

Низька щільність Kepler-138 c і Kepler-138 d, які майже однакові за розміром, означає, що вони повинні складатися переважно з води. Обидві планети удвічі перевищують масу Землі, але мають приблизно половину щільності Землі, тому не можуть бути твердою породою. Такого висновку дійшли вчені під час вимірюванні маси та фізичного діаметра екзопланет.

Ці утворення вважаються новим класом "водяних планет", на відміну від будь-якої великої планети нашої Сонячної системи. Kepler-138 b — одна з найменших відомих екзопланет, яка має таку ж масу, як Марс, і щільність породи.

Вода не була безпосередньо виявлена ​​на Kepler-138 c і d, але, порівнюючи розміри та маси планет із моделями, астрономи дійшли висновку, що значна частка їхнього об’єму – до половини – повинна складатися з матеріалів, які легший за камінь, але важчі за водень або гелій (які складають основну масу планет-газоподібних гігантів, таких як Юпітер). Найпоширенішим із цих кандидатів є вода.

"Раніше ми вважали, що планети, які трохи більші за Землю, є лише великими кулями з металу та каменю, як збільшені версії Землі, і тому ми назвали їх суперземлями. Однак тепер ми показали, що ці дві планети, Kepler-138 c і d, досить різні за своєю природою, і що велика частка всього їхнього об’єму, ймовірно, складається з води. Це найкращий доказ існування водних світів — типу планети, існування яких астрономи припускали протягом тривалого часу", — каже Бйорн Беннеке, співавтор дослідження та професор астрофізики в Монреальському університеті.

Однак дослідники попереджають, що планети можуть не мати океанів, подібних до земних, безпосередньо на поверхні планети.

"Температура в атмосфері Kepler-138 d, ймовірно, вище точки кипіння води, і ми очікуємо, що на цій планеті буде густа щільна атмосфера, яка складається з пари. Тільки під цією паровою атмосферою потенційно може бути рідка вода", - кажуть дослідники.

Нагадаємо, раніше дослідники дійшли висновку що у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя, може бути лише 1%. Водночас, потенційно населених планет, які майже повністю вкриті сушею, може бути 80%, а майже повністю вкритих водою, так званих океанічних світів, — 19%.

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