Сандалі Тутанхамона. Фото: Cairo Museum

У гробниці царя Тутанхамона археологи виявили незвичайну пару сандалій, устілки яких прикрашені фігурами звʼязаних ворогів. Ці 3300-річні вироби були частиною десятків пар взуття, що супроводжували молодого фараона у загробному житті.

Про це повідомило видання Live Science.

Сандалі виявили у 1922 році під час розкопок, які провів британський археолог Говард Картер разом з місцевими працівниками. Їх знайшли поміж тисяч інших речей, покладених до поховання — хоча точно встановити первісне місце розташування взуття складно, адже частину артефактів у давнину переміщували або розграбували.

Розмір сандалій — 28,4 × 9,2 см, що приблизно відповідає чоловічому розміру US 11,5 (EU 45). Їх виготовили з дерева та оздобили шпоном, зеленою шкірою і золотою фольгою. На арковій частині кожної сандалі зображені двоє полонених, зв’язаних лотосом і папірусом. По периметру нанесені вісім лучних видів зброї, які разом із ремінцем у формі лука утворюють «Девʼять Луків» — узагальнений символ ворогів Єгипту.

Сьогодні ця пара представлена в Єгипетському музеї в Каїрі. Як зазначає музейна картка, композиція на взутті символізує абсолютну владу фараона, а Дев’ять Луків «розташовані так, що ноги царя наступають на них, уособлюючи потоптання ворогів Єгипту монархом».

На мумії Тутанхамона знайшли золоті сандалі та накладки на пальці ніг, однак досі невідомо, чи носив він інші виявлені пари за життя, чи їх виготовили спеціально для поховання.

