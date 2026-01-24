Вчені знайшли альтернативний спосіб виживання на Марсі: подробиці

Марс / © Associated Press

Забезпечення стабільного доступу до води є головною умовою для можливого заселення Червоної планети. Нове наукове дослідження показало, що волога, вилучена безпосередньо з атмосфери Марса, може стати цінним альтернативним ресурсом, якщо люди коли-небудь наважаться колонізувати сусідню планету.

Про це пише Daily Mail.

Дослідження, проведене доктором Василісом Інглезакісом з Університету Стратклайда, проаналізувало різні технології отримання H2O в суворих марсіанських умовах. На планеті існує кілька потенційних джерел води: підземний лід, почвена волога, атмосферна пара.

Згідно з висновками вчених, підземний лід залишається найбільш життєздатним довгостроковим рішенням через значні запаси. Однак існує серйозна проблема: поклади льоду можуть бути відсутніми поблизу зручних місць висадки дослідників, що ускладнює їх використання на початкових етапах.

Саме тому науковці звернули увагу на атмосферу. Хоча видобуток води з повітря є технічно складним завданням і потребує великих витрат енергії, цей метод може стати незамінною альтернативою в районах, де підземний лід недоступний, або слугувати надійним резервним джерелом.

Доктор Інглезакіс з кафедри хімічної та технологічної інженерії наголосив, що вода на Марсі потрібна не лише для втамування спраги астронавтів.

«Надійний доступ до води матиме вирішальне значення для виживання людини на Марсі, не тільки для пиття, але й для виробництва кисню та палива, що знизить залежність від земних джерел», — зазначив вчений.

Які перспективи колонізації

У статті розглядається кожен метод видобутку з точки зору енергоспоживання, можливості масштабування та придатності для різних кліматичних умов Марса. Аналіз підтверджує, що хоча підземний лід є пріоритетом, технології збору атмосферної води пропонують нові можливості для автономності місій.

«Хоча пошуки води тривають, а велика частина Марса залишається не дослідженою, чітке розуміння доступних технологій та їх практичного застосування матиме ключове значення для підтримки довгострокових місій і, зрештою, заселення планети», — додав Інглезакіс.

