Наука та IT
244
2 хв

Вчені знайшли аромат, який збільшує сіру речовину мозку

Запах троянди не лише приємний — він здатен впливати на об’єм сірої речовини мозку, стверджують японські науковці.

Софія Бригадир
Мозок

Мозок / © Associated Press

Регулярне вдихання запаху троянди може впливати на структуру мозку людини. До такого висновку дійшли науковці з Кіотського університету та Університету Цукуби (Японія).

Про це повідомило видання Science Alert.

У дослідженні взяли участь 50 жінок. Протягом місяця 28 з них щодня наносили на одяг спеціальну олію з ароматом троянди, водночас 22 учасниці контрольної групи використовували лише воду. Після цього всім добровольцям провели магнітно-резонансну томографію.

Знімки МРТ показали збільшення об’єму сірої речовини у тих, хто протягом експерименту вдихав аромат троянди. Найбільші зміни зафіксували в задній поясній корі (PCC), яка відповідає за формування асоціацій і пам’яті. У мигдалині та орбітофронтальній корі, що пов’язані з емоціями та сприйняттям запахів, зміни були незначними.

Науковці наголошують: хоча збільшення сірої речовини не означає автоматичного підвищення розумових здібностей, результати дослідження можуть мати значення для вивчення нейродегенеративних хвороб, зокрема деменції та хвороби Альцгеймера. Відомо, що задня поясна кора зменшується у пацієнтів з цими діагнозами, а її стимуляція за допомогою ароматів може допомогти підтримувати активність мозку.

У своїй статті дослідники підкреслюють: це перший експеримент, який доводить, що тривале вдихання ароматів здатне змінювати структуру мозку. Вони сподіваються, що подальші дослідження з різними запахами та більшою кількістю учасників допоможуть створити доступні методи ароматерапії для підтримки психічного здоров’я.

244
