Наукове дослідження

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Мікропластик, який уже встиг оселитися в нашому середовищі — від океанів до продуктів і навіть тканин мозку, — тепер виявлений і в репродуктивній системі людини. Іспанські науковці знайшли ці крихітні частинки у спермі та в рідині, яка оточує яйцеклітину в яєчниках.

Про це пише CNN.

Дослідження, проведене в лабораторії Next Fertility Murcia, викликало гучний резонанс серед фахівців з репродуктивної медицини. Наразі під сумнів береться безпечність широкого використання пластику, адже його часточки можуть проникати навіть до репродуктивних органів.

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У дослідженні взяли участь 43 добровольці — 25 жінок і 18 чоловіків. У 69% зразків фолікулярної рідини та у 55% зразків сперми вчені виявили мікроскопічні частинки полімерів, які є основою більшості сучасних пластикових виробів. Йдеться про поліамід (нейлон), поліуретан, поліетилен, тефлон, ПЕТ (пластик з пляшок) та інші поширені види пластику, які щодня використовуються в побуті, харчовій промисловості та медицині.

Попри те, що наявність мікропластику в тканинах організму вже була зафіксована раніше — зокрема в легенях, плаценті, мозку, кишківнику та навіть у носових пазухах, — його присутність у репродуктивних рідинах засвідчує, що ці часточки здатні проникати значно глибше, ніж вважалося раніше. Як пояснив керівник дослідження доктор Еміліо Гомес-Санчес, мікропластик потрапляє до організму здебільшого через їжу, воду, повітря або контакт зі шкірою. Далі частинки потрапляють до кровотоку і розповсюджуються у всьому тілі, досягаючи навіть органів, відповідальних за зачаття.

Дослідження наразі має статус попереднього — це лише анотація до повного наукового звіту, який ще не пройшов незалежне рецензування. Однак результати вже змушують науковців по-новому поглянути на вплив довкілля на фертильність. Чи можуть мікропластики впливати на здатність чоловіка й жінки зачати дитину, наразі достеменно невідомо. Проте сам факт їхньої присутності у спермі та біля яйцеклітини викликає занепокоєння.

На думку дослідників, кількість виявлених часточок у зразках була невеликою — здебільшого одна-дві, максимум п’ять. Водночас рівень забруднення фолікулярної рідини виявився вищим, ніж сперми. Це може пояснюватися тим, що під час стимуляції яєчників у рамках програми штучного запліднення кровотік до них посилюється, відповідно збільшується і кількість речовин, які потрапляють до репродуктивної системи.

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Окремі науковці зазначають, що вивчення впливу мікропластику на людей перебуває на початковій стадії. Наразі більшість висновків ґрунтуються на дослідженнях тварин, де пластик вводили у високих дозах. Прямих доказів шкоди для людського організму в реальних умовах наразі недостатньо. Водночас хімічні речовини, які виділяються з пластику, пов’язують з гормональними порушеннями, раком, проблемами зі шкірою та дихальними органами.

Дослідники планують розширити вибірку учасників і провести додаткові тести, щоб встановити, чи пов’язані звички людей — наприклад, вживання їжі з пластикової тари або використання певної побутової продукції — з підвищеним рівнем мікропластику в організмі. Також вчені мають намір з’ясувати, чи впливають часточки пластику на якість сперматозоїдів та яйцеклітин.

Попри те, що це лише початок великого наукового шляху, фахівці вже зараз закликають зменшити використання пластику в повсякденному житті. І хоча повністю уникнути контакту з ним практично неможливо, обмеження одноразових виробів, пластикового посуду та паковання може стати першим кроком до зниження навантаження на організм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мікропластик проникає до організму людини та як убезпечити себе від нього.

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Раніше вчені вже висловлювали серйозне занепокоєння через поширення мікропластику, адже його часточки були виявлені навіть у снігу в Антарктиді — одному з найвіддаленіших і, здавалося б, недоторканних регіонів планети.