ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1127
Час на прочитання
2 хв

Вчені знайшли чоловічу "точку G" — і вона не там, де вважалося раніше

Вчені з Іспанії заявили про нове відкриття у сфері сексуальної медицини — чоловічу ерогенну зону, яку раніше помилково пов’язували з простатою, виявили в іншій анатомічній ділянці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Чоловік

Чоловік / © pixabay.com

Після багаторічних досліджень науковці наблизилися до розгадки так званої чоловічої «точки G» — однієї з найбільш обговорюваних і водночас маловивчених зон у сексуальній медицині.

Про це пише Unilad.

Фахівці з Іспанії дійшли висновку, що ця ерогенна зона розташована не там, де її традиційно шукали. Результати дослідження опубліковані у спеціалізованому журналі, присвяченому андрології — галузі медицини, що вивчає чоловічу репродуктивну систему.

Тривалий час вважалося, що чоловічим аналогом жіночої точки G є передміхурова залоза, розташована всередині тіла, приблизно за декілька сантиметрів від входу до прямої кишки. Однак нові дані свідчать, що це уявлення є неповним.

За результатами дослідження, справжня зона чутливості — це не одна точка, а цілий ерогенний регіон, розташований у нижній частині статевого члена, в ділянці так званої вуздечки.

Вчені з Університету Сантьяго-де-Компостела провели аналіз анатомічних зразків, зокрема тканини 30 плодів і 14 чоловіків, які після смерті передали свої тіла науці.

Саме ці дослідження дозволили виявити так званий «17-й нервовий пучок» — структуру, що розташована у трикутній зоні на нижній частині пеніса, у місці з’єднання головки та тіла.

На думку науковців, ця ділянка містить високу концентрацію нервових закінчень. Вона поєднує у собі гілки різних нервів — зокрема тих, що відповідають за чутливість промежини та тильної частини статевого органа.

У результаті стимуляції ця зона може спричиняти сильні сексуальні відчуття та сприяти оргазму.

Дослідники під керівництвом Альфонсо Сепеда-Еміліані зазначають: «Наша робота науково підтверджує існування вентральної анатомічної ділянки пеніса, яка виступає центром сексуальних відчуттів. По суті, наявність такого сенсорного центру є нейроанатомічною реальністю».

Інші експерти також підтверджують значення цього відкриття. Так, дослідник Ерік Чун зазначив: «Це одна з найприємніших точок для чоловічої сексуальної стимуляції».

Водночас науковці підкреслюють, що тривалість досліджень і той факт, що це відкриття було зроблено лише нещодавно, демонструє, наскільки багато «сліпих зон» досі існує у сексуальній медицині та урології.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie