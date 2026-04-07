Вчені знайшли чоловічу "точку G" — і вона не там, де вважалося раніше

Після багаторічних досліджень науковці наблизилися до розгадки так званої чоловічої «точки G» — однієї з найбільш обговорюваних і водночас маловивчених зон у сексуальній медицині.

Про це пише Unilad.

Фахівці з Іспанії дійшли висновку, що ця ерогенна зона розташована не там, де її традиційно шукали. Результати дослідження опубліковані у спеціалізованому журналі, присвяченому андрології — галузі медицини, що вивчає чоловічу репродуктивну систему.

Тривалий час вважалося, що чоловічим аналогом жіночої точки G є передміхурова залоза, розташована всередині тіла, приблизно за декілька сантиметрів від входу до прямої кишки. Однак нові дані свідчать, що це уявлення є неповним.

За результатами дослідження, справжня зона чутливості — це не одна точка, а цілий ерогенний регіон, розташований у нижній частині статевого члена, в ділянці так званої вуздечки.

Вчені з Університету Сантьяго-де-Компостела провели аналіз анатомічних зразків, зокрема тканини 30 плодів і 14 чоловіків, які після смерті передали свої тіла науці.

Саме ці дослідження дозволили виявити так званий «17-й нервовий пучок» — структуру, що розташована у трикутній зоні на нижній частині пеніса, у місці з’єднання головки та тіла.

На думку науковців, ця ділянка містить високу концентрацію нервових закінчень. Вона поєднує у собі гілки різних нервів — зокрема тих, що відповідають за чутливість промежини та тильної частини статевого органа.

У результаті стимуляції ця зона може спричиняти сильні сексуальні відчуття та сприяти оргазму.

Дослідники під керівництвом Альфонсо Сепеда-Еміліані зазначають: «Наша робота науково підтверджує існування вентральної анатомічної ділянки пеніса, яка виступає центром сексуальних відчуттів. По суті, наявність такого сенсорного центру є нейроанатомічною реальністю».

Інші експерти також підтверджують значення цього відкриття. Так, дослідник Ерік Чун зазначив: «Це одна з найприємніших точок для чоловічої сексуальної стимуляції».

Водночас науковці підкреслюють, що тривалість досліджень і той факт, що це відкриття було зроблено лише нещодавно, демонструє, наскільки багато «сліпих зон» досі існує у сексуальній медицині та урології.

