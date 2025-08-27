Археологи знайшли докази високорозвиненої цивілізації, стертої катастрофічним потопом

Розкопки в Телль-Фарі в Іраку в 1930-х роках виявили поселення, вік яких перевищує 5000 років. / © Daily Mail

Археологи повідомили про можливі докази існування давньої високорозвиненої цивілізації, знищеної глобальним потопом понад 20 000 років тому. Це відкриття, на думку дослідників, здатне змінити уявлення про витоки людської історії.

Про це пише Daily Mail.

Знахідки в Іраку

Ще у 1930-х роках під час розкопок у Телль-Фарі (Ірак) археологи виявили поселення, вік яких перевищує 5000 років. Вони відносяться до періоду виникнення клинопису, централізованого управління та міської організації. Телль-Фара довгий час вважався важливим шумерським містом-державою, що давав цінні відомості про торгівлю та управління.

На фотографії представлена ​​клинописна табличка. Їй близько 4500 років, і вона містить інформацію про Месопотамію за період з 2500 до н.е. по 100 р. н. / © Daily Mail

Проте під шарами поселень дослідники знайшли товстий пласт глини та піску — так званий “шар затоплення”. Це свідчить про потужну повінь, яка сталася ще до існування відомих шумерських міст. Подібні відкладення зафіксовані також у Урі та Кіші (Месопотамія), Хараппі (долина Інду) та навіть у поселеннях уздовж Нілу в Єгипті.

Теорія глобальної катастрофи

Незалежний дослідник Метт Лакруа заявив у коментарі Daily Mail, що геологічні дані свідчать про катастрофу приблизно 20 000 років тому.

“Ніщо за останні 11 000 років навіть близько не може пояснити це”, – сказав він.

На його думку, кліматичні зміни могли викликати повені настільки масштабні, що вони залишилися у культурній пам’яті народів як легенди про всесвітній потоп.

Артефакти, знайдені під шарами затоплення, у тому числі протоклінописні таблички, поліхромні глеки та чаші в стилі Фара II, вказують на набагато більш розвинене суспільство, ніж вважалося раніше. / © Daily Mail

Лакруа досліджував крижані керни, річні кільця дерев, вулканічні уламки та геомагнітні коливання, співвідносячи ці дані з давніми міфами. Він вважає, що лише катастрофа понад 20 000 років тому відповідає як геологічним ознакам, так і культурним переказам.

Дискусія серед науковців

Однак більшість учених відкидають версію про глобальний потоп і загибель розвиненої цивілізації в цей період. Вони наголошують, що люди верхнього палеоліту жили невеликими групами мисливців-збирачів, і прямих доказів існування складних суспільств тоді немає.

Водночас під “шаром затоплення” в Телль-Фарі знайшли артефакти, що нагадують протоклинописні таблички, поліхромні глеки та чаші у стилі Фара II. Вони вказують на більш розвинене суспільство, ніж вважалося раніше. Різкі відмінності між знахідками нижче й вище шару глини свідчать про культурний розрив — ніби одна цивілізація була стерта й на її місці постала інша.

Свідчення археологів

Ерік Шмідт із Музею Пенсильванії, який керував розкопками, відзначав:

“Одна з найцікавіших проблем полягає в тому, чи знищив підйом рівня води повністю міста, людей і тварин?”

Він припускав, що населення могло залишити територію до катастрофи, адже останки так і не були знайдені.

Паралелі з міфами

Лакруа звернув увагу на шумерські тексти, які згадують Шуруппак як “місто до потопу”, де жив Зіусудра — аналог біблійного Ноя. Він вважає, що збіг між легендами та геологічними шарами не випадковий, а є відображенням реальної катастрофічної події.

На його думку, ця втрата могла бути частиною глобальної мережі давніх культур, які зникли, залишивши по собі лише міфи та символи.

“Це могло б пояснити, чому стільки цивілізацій мають схожі історії про потопи: вони є пам’яттю про реальну катастрофу, що змінила людський світ”, – заявив дослідник.