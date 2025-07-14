Історія "Титаніка" має нові факти: чи справді він був "непотоплюваним"

"Титанік" / © Associated Press

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Від моменту затоплення RMS Titanic рано-вранці 15 квітня 1912 року його часто називали «непотоплюваним» кораблем. Це слово стало жорстоким символом трагедії лайнера, який належав британській компанії White Star Line. Легенда про «непотоплюваність» міцно вкоренилася, підтримувана згадками в тогочасних газетах, літературі та навіть у культовому фільмі Джеймса Кемерона 1997 року.

Про це пише Daily Mail.

Проте попри поширену думку та заяви багатьох експертів, які стверджували, що «Титанік» ніколи офіційно не називали «непотоплюваним» до його першого плавання, нещодавно знайдений маловідомий документ 1911 року кидає виклик цій позиції.

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Протягом десятиліть Річард Гавеллс з Університету Лідса, Королівські музеї Гринвіча та навіть Вікіпедія стверджували, що «Титанік» не мав такої репутації до катастрофи. Проте згідно з історичним документом 1911 року, це твердження не відповідає дійсності. У ньому «Титанік» і його майже ідентичний «сестринський корабель Олімпік» описуються як «…ці два чудові судна, створені для непотоплюваності».

Звісно, «Титанік» був далекий від непотоплюваності: він трагічно пішов на дно лише через дві години 40 хвилин після зіткнення з айсбергом, забравши життя понад 1500 людей. Проте переконання у його «непотоплюваності», ймовірно, було поширене серед громадськості ще до квітня 1912 року попри те, що нам часто кажуть сьогодні.

Історик, який досліджує «Титанік», Джошуа Аллен Мілфорд вважає, що громадськість описувала б як «Олімпік», так і більший «Титанік» як «непотоплювані» ще до їхніх перших рейсів. Він зазначив, що коли «Олімпік» зіткнувся з HMS Hawke у вересні 1911 року і не затонув, це зміцнило теорію про непотоплюваність майбутнього «Титаніка». Це, на думку Мілфорда, могло навіть сприяти збільшенню продажів квитків.

Компанія Harland & Wolff, яка будувала «Титанік», а також галузевий журнал «The Shipbuilder» теж використовували термін «практично непотоплюваний» ще на ранніх стадіях будівництва кораблів. Повідомлення в Irish News та Belfast Morning News у червні 1911 року, які висвітлювали спуск корпусу «Титаніка» на воду, також описували його систему водонепроникних відсіків та електронних водонепроникних дверей, роблячи висновок про його «практичну непотоплюваність».

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Навіть капітан «Титаніка» Едвард Сміт 1907 року висловлював переконання, що жоден сучасний пасажирський корабель не зможе потонути, заявляючи: «Я не можу уявити собі жодної умови, яка б могла призвести до затоплення корабля».

Отже, твердження, що «Титанік не вважався непотоплюваним до свого затоплення», виявляється набагато менш достовірним, ніж ми звикли думати.

«Титанік» затонув у Північній Атлантиці 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка. З 2224 пасажирів і членів екіпажу загинуло понад 1500 людей. Серед загиблих були одні з найбагатших людей світу. На той час це був найбільший корабель на плаву, спроєктований як «непотоплюваний», з розкішними зручностями, але недостатньою кількістю рятувальних шлюпок через застарілі правила безпеки.

Корабель зіткнувся з айсбергом о 23:40 14 квітня 1912 року і повністю занурився під воду о 2:20 ранку. Попри сигнали лиха, перше рятувальне судно прибуло лише через дві години. Уламки «Титаніка» були виявлені на дні океану лише 1985 року.

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Нагадаємо, на аукціоні у Британії продали лист, написаний одним з пасажирів «Титаніка» за кілька днів до катастрофи. Лот пішов з молотка за 300 тисяч фунтів стерлінгів ($399 тисяч).