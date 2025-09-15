Вчені знайшли динозавра, що має вигляд живого (фото)

Реконструкція динозавра Borealopelta markmitchelli / © Королівський музей Тіррелла

Вчені виявили скам’янілі рештки динозавра, які збереглися настільки добре, що створюють враження живої істоти. Це відкриття змусило науковців по-новому поглянути на процес скам’яніння, який зазвичай передбачає заміну органічних тканин мінералами.

Про це пише Т4.

Унікальний зразок, імовірно нодозавра — представника родини анкілозаврів, був знайдений ще 2011 року. Його шкіра збереглася настільки детально, що видно навіть лускату броню та шипи.

Таку дивовижну збереженість пояснюють виняткові умови: тварина, ймовірно, потонула, швидко занурилася на дно водойми з низьким рівнем кисню, що зупинило розкладання. Мінерали поступово відклалися у тканинах, відтворивши їх з приголомшливою точністю.

Скам’янілість отримала назву Borealopelta markmitchelli на честь техніка Марка Мітчелла, який витратив понад 7000 год. на її дослідження. Завдяки цій знахідці палеонтологи вперше змогли точно визначити розташування кісткових пластин на тілі динозавра, що раніше було майже недосяжним.

Цей унікальний випадок не лише розширює знання про будову та еволюцію броньованих динозаврів, але й доводить: за сприятливих умов навіть м’які тканини, як-от шкіра, можуть зберігатися мільйони років, відкриваючи нові горизонти для науки.

Скам’янілість нодозавра / © PeerJ

Голотипний зразок, виставлений у Королівському музеї Тірелла / © Королівський музей Тіррелла

