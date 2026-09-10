Вчені знайшли дивний збіг із Біблією: Місяць міг сформуватися всього за 5 годин

Місяць міг сформуватися за 5 годин / © Unsplash

Реклама

Науковці провели дослідження щодо формування Місяця, результат якого викликав активні обговорення про нібито наукове підтвердження біблійної історії про створення світу.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Відкриття узгоджується з біблійною розповіддю про створення небес

У вересні 2026 року вчені оголосили, що використали розширене комп’ютерне моделювання для відтворення зіткнення між молодою Землею та планетою Тея розміром із Марс, яке сталося приблизно 4,5 мільярда років тому.

Реклама

На відміну від попередніх моделей, нова симуляція врахувала, як внутрішня температура планет впливала на міцність їхніх гірських порід і металу. Коли дослідники додали ці параметри, суцільний Місяць утворився на орбіті приблизно за п’ять годин після змодельованого удару.

Дивовижно короткий проміжок часу одразу викликав порівняння з Книгою Буття, де описується, як Бог створив небеса за кілька днів. Багато користувачів у Мережі сприйняли це дослідження як науковий доказ слів зі Святого Письма.

Інші звернули увагу, що п’ятигодинний процес перегукується з четвертим днем творення, коли Бог створив «світило менше», щоб воно правило ніччю. Біблійний сюжет викладено в Книзі Буття 1:14–19. У ньому йдеться про те, як Бог розмістив на небесах два світила: «світило більше» традиційно трактують як Сонце, а «світило менше» — як Місяць.

Для вірян вирішальною деталлю стала саме швидкість появи Місяця в симуляції.

Реклама

Віряни почали поширювати це дослідження з різними думками. Хтось сказав, що в ньому немає нічого нового, адже в Біблії вже є все, хтось — що Бог міг створити все навіть за кілька секунд, а хтось просто почав цитувати Біблію під дослідженням.

Водночас самі дослідники не ставили за мету перевірити Книгу Буття та не робили жодних заяв про те, що їхня робота доводить біблійний текст. Їхнє дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, вивчало наслідки зіткнення Теї із Землею.

Вчені давно вважали, що внаслідок потужного удару в космос вилетіли розплавлені породи та уламки, які поступово з’єдналися й утворили Місяць. Проте попередні симуляції сприймали Землю та Тею майже як гігантські краплі рідини, оскільки передбачалося, що удар мав повністю розплавити або випарувати значну частину обох планет.

Нова модель натомість врахувала чинник міцності порід і металу всередині планет, а також їхню температуру: гарячіший матеріал виявився слабшим і легше деформувався порівняно з холоднішим.

Реклама

За таких умов деякі сценарії однаково показували формування величезного кільця з уламків, яке повільно збиралося в супутник. Однак в іншому варіанті розвитку подій повністю сформований Місяць з’явився на орбіті всього за п’ять годин.

«Коли ми використали ті самі параметри, що й оригінальне моделювання удару, аж до однакових температурних структур всередині обох тіл, протягом приблизно п’яти годин з’явився цілий Місяць», — зазначила провідна дослідниця докторка Адін Дентон.

Саме цей результат підживлює порівняння з Біблією, адже він демонструє, що одна з найважливіших подій в історії Землі могла відбутися за лічені години, а не впродовж тривалого епохального періоду.

Утім, у Книзі Буття не вказується чіткий час формування самого фізичного тіла Місяця, а комп’ютерна модель дає лише один із можливих варіантів давнього зіткнення. Попри те, що симуляція не є науковим доказом створення Місяця на четвертий день, вона дала вірянам яскравий привід знову звернутися до біблійного тексту.

Археологи могли знайти місто з Біблії

Нагадаємо, археологи з експедиції Bethsaida-Julias завершили десятий сезон розкопок у поселенні Ель-Арадж на березі Галілейського моря в Ізраїлі. Дослідники вважають, що сукупність знахідок дедалі переконливіше вказує на це місце як на біблійне місто Бетсаїда (пізніше — Юлія), де, за Новим Заповітом, Ісус творив чудеса, а також жили апостоли Петро, Андрій та Филип.

Під час досліджень виявили монети, косметичні приладдя, базальтову ступку, частину колони, римські стіни та посуд. Особливу увагу привернули неушкоджені світильники часів Ірода, які виготовлялися виключно в Єрусалимі до 70 року н. е., що свідчить про проживання єврейського населення у I столітті.

Також археологи зафіксували сліди ще давнішого елліністичного поселення та з’ясували, що пізніший османський маєток було зведено безпосередньо над римськими конструкціями.

Новини партнерів

Новини партнерів