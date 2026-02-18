Нове дослідження / © Pixabay

Соціальні умови та несподівана генетика впливають на поведінку батьків у ссавців.

Нове дослідження Прінстонського університету показало це, передає popsci.

Вчені виявили, що соціальні обставини та генетика визначають, чи піклуватимуться самці про своє потомство.

Більшість ссавців росте у сім’ях із одним з батьків. За оцінками фахівців, понад 95% із майже 6 000 відомих видів ссавців покладаються майже виключно на матерів у вихованні потомства. Навіть коли батьки присутні, їхня поведінка може сильно відрізнятися — від дбайливості до агресії. Причини такого спектра досі мало вивчені еволюційними біологами.

Rhabdomys pumilio / © Вікіпедія

Наприклад, у африканських смугастих мишей (Rhabdomys pumilio) самці демонструють різну реакцію на своїх малюків. Дбайливі татусі вилизують потомство та прикривають їх своїм тілом від негоди, тоді як інші можуть ігнорувати або навіть шкодити слабшим малюкам.

Хоча приклад спрощений, він дає уявлення про поведінку батьків і у інших ссавців, включно з людьми. Науковці Прінстонського університету дослідили нейробіологічні основи батьківської поведінки. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що певна молекулярна група у мозку значно впливає на те, як самці реагують на потомство.

Як дослідники вивчали батьківство у мишей

Команда вчених записувала активність мозку самців смугастих мишей у різних ситуаціях із малюками та без них. Вони помітили, що активність у медіальній преоптичній зоні мозку (MPOA) зростала під час зустрічі з потомством. Вищий рівень активності відповідав дбайливій поведінці, тоді як нижчі показники пов’язувалися з агресією. Раніше MPOA здебільшого вивчали у самок після народження потомства, але тепер з’ясувалося, що у самців це також ключова зона.

«У цих самців не вагітність і навіть не батьківство змінює мозок», — зазначив Форрест Роджерс, нейронауковець і співавтор дослідження.

Він додав, що навіть одинаки можуть проявляти турботу так само, як досвідчені тати.

Ген Agouti впливає на турботу про потомство

Вчені помітили ще одну цікаву деталь. За їніми спостереженнями, дбайливі самці мали нижчий рівень експресії гена Agouti, який раніше асоціювали з метаболізмом і забарвленням шкіри, але не з батьківством. Підвищення Agouti через генну терапію робило турботливих самців менш зацікавленими у потомстві або навіть агресивними. Повернення таких мишей у самітницькі умови знижувало рівень Agouti та відновлювало дбайливість.

«Наші результати свідчать, що Agouti може бути еволюційним механізмом, який дозволяє тваринам враховувати соціальні фактори та балансувати між самозбереженням і вкладом у потомство», — додала співавторка дослідження Кетрін Пенья.

Наразі дослідники продовжують вивчати, які саме фактори середовища впливають на рівень Agouti у ссавців, включно з людьми. Водночас вони попереджають: відкриття не є універсальним рецептом для батьківства, але допомагає зрозуміти ризики нехтування чи агресії у татусів.

«Батьківство — складна риса. Ми не пропонуємо „чарівну таблетку“ для кращих батьків, і труднощі у вихованні не обов’язково пов’язані з молекулярними дефіцитами», — зазначила Пенья.

