Чорна діра

Астрономи виявили величезний резервуар водяної пари навколо квазара APM 08279+5255, що розташований більш ніж за 12 мільярдів світлових років від Землі. За оцінками, об’єм цієї води приблизно у 140 трильйонів разів перевищує всі океани нашої планети, що робить його найбільшим відомим запасом води у Всесвіті.

Концептуальне зображення квазара, подібного до APM 08279+5255.

Квазар живиться енергією надмасивної чорної діри, маса якої у 20 мільярдів разів більша за Сонце. Вона випромінює колосальну енергію — на рівні тисячі трильйонів Сонць — створюючи екстремальні умови, у яких газ і пил нагріваються та змінюють свою структуру.

Саме в такому середовищі й утворюється гігантська хмара водяної пари.

Погляд у минуле Всесвіту

Оскільки об’єкт знаходиться на величезній відстані, вчені фактично спостерігають його таким, яким він був у ранньому Всесвіті. Це дає змогу краще зрозуміти, як формувалися галактики та як еволюціонувала матерія мільярди років тому.

Як це працює

У центрі системи чорна діра притягує матерію, яка, рухаючись по спіралі, нагрівається і випромінює потужне світло. Попри екстремальні умови, саме тут можуть утворюватися молекули, зокрема водяна пара.

Енергія, що вивільняється, впливає на газ на величезних відстанях, змінюючи структуру цілої області навколо квазара.

Відкриття підтвердили одразу кілька обсерваторій. Спочатку сигнали водяної пари зафіксували за допомогою приладу Z-Spec на Гаваях. Згодом результати підтвердили за допомогою масиву радіотелескопів CARMA у Каліфорнії та інтерферометра Plateau de Bure у Франції.

Спершу дослідники мали лише непрямі ознаки води, але подальші спостереження виявили кілька спектральних сигналів, що дозволило точно визначити її об’єм.

У підсумку вчені дійшли висновку: це найбільший і найвіддаленіший резервуар води, який коли-небудь вдавалося зафіксувати.

