Вчені знайшли гробниці та святилище Геракла віком понад 2400 років (фото)

Вчені знайшли гробниці та святилище Геракла віком понад 2400 років / © livescience

Реклама

На північному сході сучасного Рима, поблизу вулиці Віа П’єтралата, археологи виявили унікальний поховальний комплекс часів Римської республіки, вік якого перевищує 2400 років.

Про це повідомляє Live science.

Дві розкішні камерні гробниці розташовувалися поруч із давньою дорогою та культовою спорудою. На думку дослідників, це місце було частиною великого сакрального простору, що знаходився за межами стародавніх міських стін. Проте згодом став частиною сучасної забудови столиці.

Реклама

Культ Геракла та ритуальні басейни

Центральним елементом знахідки є святилище, присвячене напівбогу Гераклу. Цей герой був надзвичайно популярним символом захисту серед римлян. Вчені виявили докази того, що територія навколо храму використовувалася протягом багатьох століть — від періоду Республіки (IV–V ст. до н.е.) до розквіту Імперії (I ст. н.е.).

Особливу увагу привернули два величезні кам’яні резервуари, один з яких сягає понад 28 метрів у довжину. Хоча існує припущення про їхнє господарське призначення, археологи схиляються до того, що басейни використовувалися для релігійних обрядів або збору священної води.

Вчені знайшли гробниці та святилище Геракла віком понад 2400 років / © livescience

Дослідження самих поховань вказує на те, що ця ділянка належала заможному римському роду. В одній із гробниць науковці знайшли кам’яний саркофаг та урни для кремації, а в іншій — добре збережений скелет дорослого чоловіка. Керівник розкопок Фабріціо Санті зазначає, що ретельне наукове вивчення цих знахідок допоможе відтворити стародавній ландшафт і краще зрозуміти соціальний статус людей, які проживали в передмістях Рима тисячі років тому.

Вчені знайшли гробниці та святилище Геракла віком понад 2400 років / © livescience

Значення знахідок для сучасної науки

Головна урядова археологиня Рима Даніела Порро підкреслила, що такі відкриття перетворюють звичайні передмістя на справжні скарбниці історичної пам’яті. Попри те, що деякі артефакти, як-от центральна статуя Геракла, були втрачені або вивезені в давнину, знайдені бронзові монети та залишки архітектури дають змогу детально відстежити розвиток релігійних культів у Стародавньому Римі. Попереду на вчених чекає тривала робота з контекстуалізації знахідок у загальну історію регіону.

Реклама

Нагадаємо, археологи виявили в турецькому місті Пергам сенсаційний доказ існування незвичайної медичної практики Римської імперії. У скляній посудині II століття нашої ери дослідники знайшли залишки ліків.