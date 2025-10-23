- Дата публікації
Сенсаційна знахідка: вчені виявили яйце динозавра віком 70 мільйонів років (фото)
В Аргентині знайшли ідеально збережене яйце хижого динозавра віком 70 мільйонів років.
В Аргентині, у регіоні Ріо-Негро в Патагонії, археологи виявили винятково добре збережене яйце динозавра, вік якого оцінюється у 70 мільйонів років. Знахідка шокувала експертів через її майже ідеальний стан.
Про це пише Daily Mail.
Вважається, що яйце, яке зовні нагадує страусине, було відкладене представником роду Bonapartenykus — невеликим хижим тераподом, що мешкав у цьому регіоні наприкінці крейдяного періоду. Науковці наголошують, що подібні знахідки є вкрай рідкісними.
«Це була повна і абсолютна несподіванка… Яйця м’ясоїдних динозаврів особливо рідкісні, оскільки їхня тонка шкаралупа більш схильна до руйнування», — пояснив Гонсало Муньос з Аргентинського музею природничих наук.
Команда археологів планує провести поглиблене сканування. Існує ймовірність, що яйце може містити ембріональний матеріал. Якщо всередині будуть виявлені сліди ембріона, це стане одним із найважливіших палеонтологічних проривів в історії Південної Америки.
Знахідка, разом з іншими скам’янілостями з місця гніздування, вже прямує до музею для детального вивчення.
