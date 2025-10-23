Сенсаційна знахідка: вчені виявили яйце динозавра віком 70 мільйонів років (фото)

Яйце динозавра / © dailymail.co.uk

Реклама

В Аргентині, у регіоні Ріо-Негро в Патагонії, археологи виявили винятково добре збережене яйце динозавра, вік якого оцінюється у 70 мільйонів років. Знахідка шокувала експертів через її майже ідеальний стан.

Про це пише Daily Mail.

Вважається, що яйце, яке зовні нагадує страусине, було відкладене представником роду Bonapartenykus — невеликим хижим тераподом, що мешкав у цьому регіоні наприкінці крейдяного періоду. Науковці наголошують, що подібні знахідки є вкрай рідкісними.

Реклама

Динозавр роду Bonapartenykus / © dailymail.co.uk

«Це була повна і абсолютна несподіванка… Яйця м’ясоїдних динозаврів особливо рідкісні, оскільки їхня тонка шкаралупа більш схильна до руйнування», — пояснив Гонсало Муньос з Аргентинського музею природничих наук.

Яйце динозавра. / © dailymail.co.uk

Команда археологів планує провести поглиблене сканування. Існує ймовірність, що яйце може містити ембріональний матеріал. Якщо всередині будуть виявлені сліди ембріона, це стане одним із найважливіших палеонтологічних проривів в історії Південної Америки.

Яйце динозавра. / © dailymail.co.uk

Знахідка, разом з іншими скам’янілостями з місця гніздування, вже прямує до музею для детального вивчення.

Нагадаємо, нове дослідження в американському штаті Луїзіана підтверджує теорію про те, що 12 800 років тому Землю бомбардували фрагменти гігантського небесного тіла, що було частиною метеорного потоку Таурид. За одією з теорій цей катаклізм знищив давню розвинену цивілізацію.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в астрологічному календарі мая було 260 днів, і його використовували для передбачення доль людей. У Дрезденському кодексі, який являє собою один із чотирьох збережених рукописів мая, є таблиця з 405 молодиками. Дослідники кажуть, що за допомогою цієї таблиці мая могли з точністю до одного дня передбачати повню і молодик.