ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
2 хв

Сенсаційна знахідка: вчені виявили яйце динозавра віком 70 мільйонів років (фото)

В Аргентині знайшли ідеально збережене яйце хижого динозавра віком 70 мільйонів років.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Яйце динозавра

Яйце динозавра / © dailymail.co.uk

В Аргентині, у регіоні Ріо-Негро в Патагонії, археологи виявили винятково добре збережене яйце динозавра, вік якого оцінюється у 70 мільйонів років. Знахідка шокувала експертів через її майже ідеальний стан.

Про це пише Daily Mail.

Вважається, що яйце, яке зовні нагадує страусине, було відкладене представником роду Bonapartenykus — невеликим хижим тераподом, що мешкав у цьому регіоні наприкінці крейдяного періоду. Науковці наголошують, що подібні знахідки є вкрай рідкісними.

Динозавр роду Bonapartenykus / © dailymail.co.uk

Динозавр роду Bonapartenykus / © dailymail.co.uk

«Це була повна і абсолютна несподіванка… Яйця м’ясоїдних динозаврів особливо рідкісні, оскільки їхня тонка шкаралупа більш схильна до руйнування», — пояснив Гонсало Муньос з Аргентинського музею природничих наук.

Яйце динозавра. / © dailymail.co.uk

Яйце динозавра. / © dailymail.co.uk

Команда археологів планує провести поглиблене сканування. Існує ймовірність, що яйце може містити ембріональний матеріал. Якщо всередині будуть виявлені сліди ембріона, це стане одним із найважливіших палеонтологічних проривів в історії Південної Америки.

Яйце динозавра. / © dailymail.co.uk

Яйце динозавра. / © dailymail.co.uk

Знахідка, разом з іншими скам’янілостями з місця гніздування, вже прямує до музею для детального вивчення.

Нагадаємо, нове дослідження в американському штаті Луїзіана підтверджує теорію про те, що 12 800 років тому Землю бомбардували фрагменти гігантського небесного тіла, що було частиною метеорного потоку Таурид. За одією з теорій цей катаклізм знищив давню розвинену цивілізацію.

Раніше повідомлялося, що в астрологічному календарі мая було 260 днів, і його використовували для передбачення доль людей. У Дрезденському кодексі, який являє собою один із чотирьох збережених рукописів мая, є таблиця з 405 молодиками. Дослідники кажуть, що за допомогою цієї таблиці мая могли з точністю до одного дня передбачати повню і молодик.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie