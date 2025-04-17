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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
212
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2 хв

Вчені знайшли книжку, переплетену людською шкірою, що могла належати серійному вбивці

Шкіра, ймовірно, належить Вільяму Кордеру — засудженому вбивці з сумнозвісної справи про вбивство в Червоному сараї 1827 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Книга, оплетена людською шкірою

Книга, оплетена людською шкірою. / © Heritage Daily

У музеї Мойс Холл у місті Бері-Сент-Едмундс (Англія) знайшли моторошний артефакт — старовинну книжку, обкладинку якої, як вважають дослідники, зроблено з людської шкіри. Ймовірно, вона належить Вільяму Кордеру — засудженому вбивці з сумнозвісної справи про вбивство в Червоному сараї 1827 року.

Про це розповідає Heritage Daily.

Кордер був відомим шахраєм і мав стосунки з Марією Мартен, яку нібито збирався взяти за дружину. Згідно з історичними записами, він запропонував їй втекти разом, заманив до Червоного сараю в селі Полстред і там застрелив. Згодом він зник, а її родині надсилав листи, де писав, що Марія жива й вони щасливо одружені.

Правда спливла на поверхню лише після того, як мачусі Марії наснився її захований труп. Вона наполягла на розкопках, під час яких тіло дівчини знайшли у сараї. Кордера заарештували, визнали винним і стратили публічно 1828 року — за подією спостерігало близько 20 тисяч людей.

Працівники музею припускають, що знайдена книжка виготовлена з тієї самої шкіри, що й інший відомий артефакт в експозиції.

"Візуальне порівняння матеріалу обох книжок свідчить про те, що це, найімовірніше, одна й та сама шкіра", — зазначили в установі.

Нещодавно виявлений екземпляр десятиліттями зберігався в службовому кабінеті музею та не був офіційно внесений до колекції. Імовірно, матеріал надійшов від нащадків хірурга, який робив посмертний розтин Кордера. За словами куратора музею, подібні знахідки — не рідкість для установ з багатовіковою історією, адже деякі артефакти могли залишатися неврахованими від XIX століття.

Раніше повідомлялось, що археологи виявили невідоме місто, якому 3400 років.

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