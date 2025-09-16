Вчені знайшли найдавніші мумії у світі: вони старші за єгипетські (фото)

Приклади копчених мумій, що зберігаються в приватних домогосподарствах Папуа, Індонезія / Фото Хірофумі Мацумура /Сяо-чун Хунг / © Інтернет

Реклама

Нове дослідження повністю змінює наші уявлення про стародавні похоронні ритуали. Виявляється, найдавніші мумії, створені понад 12 тисяч років тому, не мають нічого спільного з єгипетськими пірамідами чи бальзамуванням. Їхня батьківщина — Південно-Східна Азія та Південний Китай, а метод консервації тіл був незвичайним і, можливо, шокуючим.

Про це пише PNAS.

Як створювали найстаріші мумії?

Міжнародна група вчених на чолі з археологом Сяо-чунь Хун виявила, що стародавні культури Азії муміфікували своїх померлих за допомогою повільного копчення тіл над вогнем. Цей процес міг тривати від кількох тижнів до місяців, і залишив на кістках сліди термічної обробки та сажі.

Реклама

Дослідники проаналізували 69 зразків кісток із 54 поховань віком від 4 до 12 тисяч років у різних країнах Азії. Більшість з них мали ознаки нагрівання при низьких температурах, що підтвердило гіпотезу про копчення. Крім того, на кістках були виявлені сліди, схожі на надрізи для дренажу рідин.

Приклади людських поховань раннього та середнього голоцену з південного Китаю. Усі рештки знаходяться у зігнутих положеннях, причому деякі демонструють гіперзігнуті пози / Фото Хірофумі Мацумура / Сяо-чун Хунг/ pnas.org / © Інтернет

Чому це відкриття таке важливе?

Зміщення хронології: раніше найстарішими муміями вважалися чилійські (вік — 7 тисяч років) та єгипетські (близько 5600 років). Нові знахідки змушують переглянути історію муміфікації, відсуваючи її на тисячі років у минуле.

Унікальний метод: на відміну від складного єгипетського бальзамування, азійські культури використовували метод, який був не лише практичним для вологого клімату, але й мав глибоке духовне значення. Збереження тіла дозволяло підтримувати зв’язок з предками.

Культурна спадкоємність: ця практика має паралелі в ритуалах деяких сучасних народів, наприклад, племені дані в Новій Гвінеї. Це підтверджує теорію про те, що культурні традиції перших мисливців-збирачів, які прибули в регіон 65 тисяч років тому, збереглися і передавалися з покоління в покоління.

Реклама

Нагадаємо, науковцям вдалося з’ясувати, яким насправді був запах мумій у Давньому Єгипті. Виявляється, він не був неприємним через тління людського тіла, а навпаки мав специфічний солодкий аромат.

У Єгипті археологи виявили кістяний свисток віком 3300 років, який, ймовірно, належав давньому «поліцейському» — людині, яка охороняла територію біля гробниць фараонів.

Вчені виявили скам’янілі рештки динозавра, які збереглися настільки добре, що створюють враження живої істоти. Це відкриття змусило науковців по-новому поглянути на процес скам’яніння, який зазвичай передбачає заміну органічних тканин мінералами.