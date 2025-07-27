Вчені показали найрідкіснішого слона на планеті: що відомо про Мотті (фото)

Слон / © Pixabay

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Вчені підтвердили унікальний випадок народження слоненяти, що стало єдиним у світі гібридом африканського та азійського слона. Його звали Мотті, і хоча він прожив лише 10 днів, ця тварина назавжди увійшла в історію — як найрідкісніший слон у світі, за версією Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише t4.

Неймовірну знахідку в історії зоології зафіксували ще в 1978 році у британському зоопарку міста Честер. Там 11 липня народився слоненя на ім’я Мотті, який став унікальним гібридом африканського (Loxodonta africana) та азійського (Elephas maximus) слонів.

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Його ім’я — данина засновнику зоопарку Джорджу Моттерсхеду. Аналізи тканин підтвердили, що батьками Мотті стали самець африканського слона Джумболіно та самка азійського слона Шеба. Оскільки вольєр був спільний, а Джумболіно був єдиним самцем, сумнівів у його батьківстві не було. Утім, саме поєднання цих двох видів, які не лише належать до різних видів, а й до різних родів, викликало подив і цікавість вчених усього світу.

Мотті з мамою / © T4

У дикій природі таке схрещування неможливе — географічні ареали африканських і азійських слонів повністю не перетинаються, адже перші мешкають в Африці, а другі — в Південній та Південно-Східній Азії. Ба більше, між ними існують серйозні відмінності в розмірах, будові тіла, формі вух і навіть структурі шкіри. Африканські слони — більші, із широкими вухами, а азійські — менш масивні, зі специфічною формою хребта і меншими вухами.

Мотті, як справжній гібрид, успадкував риси обох батьків. Він мав велику голову та довгі вуха, типові для африканських слонів, але й характерні для азійських слонів ознаки — п’ять кігтів на передніх лапах і чотири на задніх.

На жаль, життя Мотті виявилось коротким. Через передчасні пологи — на шість тижнів раніше терміну — він мав надзвичайно низьку вагу та слабке здоров’я. Йому знадобився постійний ветеринарний догляд. Всього через 10 днів після народження, 21 липня 1978 року, Мотті помер від некротизуючого ентероколіту — важкого шлунково-кишкового захворювання новонароджених. Після розтину у нього було виявлено сильне зараження кишковою паличкою.

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За неофіційними даними, тіло унікального слона зберігається або у приватній колекції, або у Лондонському музеї природної історії. Проте достеменно місце зберігання не розголошується.

Мотті залишається єдиним науково підтвердженим випадком гібридизації африканського та азійського слона в історії. Попри трагізм його короткого життя, він став справжнім символом унікальності та загадковості природи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені шокували світ, повернувши до життя вимерлий вид вовка, який зник із нашої планети понад 10 000 років тому, але видатна генно-інженерна компанія, яка стоїть за цим дивом, не зупиняється на досягнутому.