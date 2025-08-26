Вчені знайшли найстарішу воду на Землі: що вони розповіли після її дегустування

Вода / © pixabay.com

Науковці під час досліджень глибоких шахт у Канаді зробили унікальне відкриття — вони виявили воду, яка перебувала під землею понад 2 мільярди років. Це робить її найдавнішою з відомих на сьогодні водою на Землі.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідженням займалася команда геологів на чолі з професоркою Барбарою Шервуд Лоллар. Вона пояснила, що рідина збереглася на великій глибині, у тріщинах гірських порід, і за цей час не контактувала з поверхнею. Це дозволило їй залишатися практично ізольованою протягом геологічних епох.

Вода виявилася не лише надзвичайно старою, а й цікавою з точки зору науки: у ній зафіксували сліди давнього життя. Саме це відкриття може допомогти краще зрозуміти, як мікроорганізми виживали у надзвичайно суворих умовах глибин Землі протягом мільярдів років.

Професорка Шервуд Лоллар також розповіла, що разом з колегами спробувала скуштувати знайдену воду. За її словами, вона виявилася «надзвичайно солоною та гіркою» і «значно солонішою за морську». Такий смак цілком закономірний: з часом у воді накопичуються мінерали та солі з навколишніх порід, і чим довше вона перебуває в ізоляції, тим вище їхня концентрація.

