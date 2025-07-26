Вчені знайшли новий вид динозавра, який міг щебетати та свистіти, як птах (фото)

Динозавр / © Pixabay

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В Китаї вчені знайшли майже повністю збережений скелет раніше невідомого виду динозавра з цілим гортанним апаратом.

Про це пише видання BILD.

Новий вид отримав назву Pulaosaurus qinglong, на честь міфічного китайського дракона Пулао, що відомий своїм гучним криком. Проте, на думку дослідників, цей динозавр не видавав страшних ревів, а звучав швидше як пташка-канарейка.

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Pulaosaurus був невеликим рослиноїдним динозавром довжиною близько 72 сантиметрів, який ходив на двох ногах. Однак головне в цьому відкритті — не його зовнішній вигляд, а особливості будови скелета. Вчені з Китайської академії наук повідомили, що форма хрящів гортані у цього динозавра дуже схожа на будову сучасних птахів. Це свідчить про те, що Pulaosaurus міг щебетати, свистіти та видавати інші звуки, які більше нагадують пташині голоси.

Водночас, точний характер звуків поки що визначити неможливо, адже нижня щелепа динозавра сильно сплющена, що ускладнює проведення акустичних розрахунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Австралії в одній зі шкілна кам’яній плиті виявили сліди динозаврів. Плита залишалася непоміченою протягом майже 20 років. На плиті залишилися десятки скам’янілих слідів, вік яких оцінюється у 200 мільйонів років.

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