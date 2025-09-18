Вчені знайшли новий вид коралів, схожий на персонажа "Зоряних війн" (фото)

Iridogorgia chewbacca / © popsci.com

Морські біологи виявили новий вид глибоководних коралів, який отримав назву Iridogorgia chewbacca завдяки своїй разючій схожості з персонажем «Зоряних війн» Чубаккою. Цей корал, з його довгими, схожими на волосся гілками, був задокументований після ретельного наукового аналізу, хоча вперше його помітили майже два десятиліття тому.

Про це пише Рopsci.

Історія відкриття та унікальні характеристики

Вперше Iridogorgia chewbacca зафіксували на відео у 2006 році біля Гаваїв, а через десять років знайшли ще один екземпляр біля Маріанської западини. Еколог з Гавайського університету Лес Вотлінг помітив його, переглядаючи дослідження колег, і був вражений.

Як і інші корали, Iridogorgia chewbacca є колонією поліпів. Висота деяких екземплярів сягала чотирьох футів, а їхні хвилясті гілки могли виростати до 15 дюймів у довжину. На відміну від коралів, що утворюють рифи, цей вид живе поодинці на кам’янистому дні океану.

Iridogorgia chewbacca. / © popsci.com

Загрози для коралів

Сьогодні корали, включно з Iridogorgia chewbacca, перебувають під загрозою через зміну клімату, підвищення температури води та забруднення океанів. Хоча ці корали не можуть захистити себе, вчені шукають способи їх збереження, зокрема через кріогенні методи та пробіотичні лікування.

