Павук наполовину самець, наполовину самка. Фото: Surin Limrudee

У тропічних лісах західного Таїланду вчені виявили новий вид павуків, який здивував навіть досвідчених біологів. Серед знайдених особин одна виявилася надзвичайно рідкісною — наполовину самцем, наполовину самкою.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідники з Університету Чулалонгкорн і Університету Убонратчатхані під час експедиції до лісового масиву Пханом Туан натрапили на павука, зовнішність якого розділена майже ідеально посередині: ліва частина тіла має темно-помаранчеве забарвлення, притаманне самкам, а права — білувато-плямиста, як у самців.

Новий вид отримав наукову назву Damarchus inazuma — на честь персонажа японської манги One Piece, здатного змінювати стать.

Дослідники зазначають, що у цього виду чітко виражений статевий диморфізм: самки зазвичай коричнево-оранжеві, а самці світлі з плямами. Виявлена ж особина поєднала риси обох статей — стан, відомий як білатеральний гінандроморфізм.

Павук нового виду Damarchus inazuma: ліворуч — самець, праворуч — самка. Фото: Surin Limrudee

За словами вчених, така особливість формується ще на ранніх етапах розвитку, коли під час поділу клітин відбувається порушення у розподілі статевих хромосом. У результаті організм розвивається одночасно із чоловічими та жіночими клітинами.

Це рідкісне явище, але подібні випадки виявляли раніше у птахів та комах.

