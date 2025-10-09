- Дата публікації
Вчені знайшли павука, який народився одразу самцем і самкою — фото вражає
Учені з Таїланду відкрили нового павука, який втілює дві статі. Його лівий бік — самка, а правий — самець.
У тропічних лісах західного Таїланду вчені виявили новий вид павуків, який здивував навіть досвідчених біологів. Серед знайдених особин одна виявилася надзвичайно рідкісною — наполовину самцем, наполовину самкою.
Про це повідомило видання IFLScience.
Дослідники з Університету Чулалонгкорн і Університету Убонратчатхані під час експедиції до лісового масиву Пханом Туан натрапили на павука, зовнішність якого розділена майже ідеально посередині: ліва частина тіла має темно-помаранчеве забарвлення, притаманне самкам, а права — білувато-плямиста, як у самців.
Новий вид отримав наукову назву Damarchus inazuma — на честь персонажа японської манги One Piece, здатного змінювати стать.
Дослідники зазначають, що у цього виду чітко виражений статевий диморфізм: самки зазвичай коричнево-оранжеві, а самці світлі з плямами. Виявлена ж особина поєднала риси обох статей — стан, відомий як білатеральний гінандроморфізм.
За словами вчених, така особливість формується ще на ранніх етапах розвитку, коли під час поділу клітин відбувається порушення у розподілі статевих хромосом. У результаті організм розвивається одночасно із чоловічими та жіночими клітинами.
Це рідкісне явище, але подібні випадки виявляли раніше у птахів та комах.
