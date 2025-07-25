Вчені знайшли планету, на якій можуть жити інопланетяни: що відомо

Вчені знайшли планету, на якій можуть жити інопланетяни / © pixabay.com

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Питання про існування інопланетян вже давно бентежить людство. І, схоже, дослідники зробили значний крок до розгадки цієї таємниці. Завдяки космічному телескопу TESS від NASA, команда науковців з Інституту дослідження екзопланет Троттьє виявила «суперземлю», розташовану всього за 35 світлових років від нас, яка має всі шанси бути придатною для життя.

Про це пише Daily Mail.

Загадкова планета L 98–59 f та її сусіди

Ця потенційно життєздатна планета отримала назву L 98–59 f і є однією з п’яти, що обертаються навколо червоного карлика L 98–59. З усіх відкритих планет у цій системі, саме L 98–59 f вирізняється умовами, що можуть підтримувати життя.

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«Знаходження планети помірного клімату в такій компактній системі робить це відкриття особливо захопливим. Це підкреслює вражаючу різноманітність екзопланетних систем і підсилює аргументи на користь вивчення потенційно придатних для життя світів навколо зірок з малою масою» — зазначає Шарль Кадьє, провідний автор дослідження.

Система L 98–59 була вперше виявлена у 2019 році, і тоді підтвердили лише чотири планети. Однак, ретельний аналіз даних, зібраних наземними та космічними телескопами, дозволив команді ідентифікувати п’яту планету — L 98–59 f.

Хоча вона не проходить безпосередньо між нами та зіркою (транзитом), її присутність була підтверджена завдяки ледь помітним змінам у русі зірки. Вчені вважають, що ця планета отримує приблизно стільки ж зоряної енергії, скільки Земля від Сонця, що міцно розміщує її в межах зони життя, де вода може залишатися в рідкому стані.

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Що ми знаємо про інші планети системи L 98–59?

Нове дослідження також надало більше інформації про чотири інші планети, що обертаються навколо L 98–59:

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L 98–59 b : Найближча до зірки, ця кам’яниста планета має близько 84% розміру Землі та приблизно половину її маси. Вона, ймовірно, суха, але може містити невелику кількість води.

L 98–59 c : також, ймовірно, суха, але з потенціалом для невеликої кількості води.

L 98–59 d : до 30% маси цієї планети може становити вода, хоча це не обов’язково рідка вода на поверхні.

L 98–59 e: ця «суперземля» має «рік» тривалістю 12,8 днів і щонайменше втричі масивніша за Землю. Її температура, за оцінками, лише на кілька десятків градусів вища, ніж на Землі.

«Завдяки різноманітності кам’янистих світів та діапазону планетарних складів, L 98–59 пропонує унікальну лабораторію для вирішення деяких найактуальніших питань у цій галузі: з чого складаються суперземлі та субнептуни? Чи формуються планети по-різному навколо малих зірок? Чи можуть кам’янисті планети навколо червоних карликів зберігати атмосфери з часом?», — розмірковує Рене Дойон, співавтор дослідження.

Майбутні дослідження з телескопом Джеймса Вебба

Відкривши п’яту планету та отримавши більше даних про інші, команда тепер планує використати Джеймса Вебба — найпотужніший телескоп NASA — для більш детального вивчення цієї зоряної системи.

«Завдяки цим новим результатам L 98–59 приєднується до обраної групи близьких, компактних планетних систем, які ми сподіваємося детальніше зрозуміти в найближчі роки. Цікаво бачити, що він стоїть поруч із такими системами, як TRAPPIST–1, у нашому прагненні розкрити природу та формування малих планет, що обертаються навколо червоних карликів», — сказала Александрін Л’Ере, співавтор дослідження.

Нагадаємо, у небі неозброєним оком можна побачити лише один супутник Землі — це Місяць. Проте він не єдиний, що має природне походження.



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