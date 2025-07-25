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Вчені знайшли планету, на якій можуть жити інопланетяни: що відомо
Вчені виявили «суперземлю» всього за 35 світлових років від нас, яка може бути придатною для життя.
Питання про існування інопланетян вже давно бентежить людство. І, схоже, дослідники зробили значний крок до розгадки цієї таємниці. Завдяки космічному телескопу TESS від NASA, команда науковців з Інституту дослідження екзопланет Троттьє виявила «суперземлю», розташовану всього за 35 світлових років від нас, яка має всі шанси бути придатною для життя.
Про це пише Daily Mail.
Загадкова планета L 98–59 f та її сусіди
Ця потенційно життєздатна планета отримала назву L 98–59 f і є однією з п’яти, що обертаються навколо червоного карлика L 98–59. З усіх відкритих планет у цій системі, саме L 98–59 f вирізняється умовами, що можуть підтримувати життя.
«Знаходження планети помірного клімату в такій компактній системі робить це відкриття особливо захопливим. Це підкреслює вражаючу різноманітність екзопланетних систем і підсилює аргументи на користь вивчення потенційно придатних для життя світів навколо зірок з малою масою» — зазначає Шарль Кадьє, провідний автор дослідження.
Система L 98–59 була вперше виявлена у 2019 році, і тоді підтвердили лише чотири планети. Однак, ретельний аналіз даних, зібраних наземними та космічними телескопами, дозволив команді ідентифікувати п’яту планету — L 98–59 f.
Хоча вона не проходить безпосередньо між нами та зіркою (транзитом), її присутність була підтверджена завдяки ледь помітним змінам у русі зірки. Вчені вважають, що ця планета отримує приблизно стільки ж зоряної енергії, скільки Земля від Сонця, що міцно розміщує її в межах зони життя, де вода може залишатися в рідкому стані.
Що ми знаємо про інші планети системи L 98–59?
Нове дослідження також надало більше інформації про чотири інші планети, що обертаються навколо L 98–59:
L 98–59 b: Найближча до зірки, ця кам’яниста планета має близько 84% розміру Землі та приблизно половину її маси. Вона, ймовірно, суха, але може містити невелику кількість води.
L 98–59 c: також, ймовірно, суха, але з потенціалом для невеликої кількості води.
L 98–59 d: до 30% маси цієї планети може становити вода, хоча це не обов’язково рідка вода на поверхні.
L 98–59 e: ця «суперземля» має «рік» тривалістю 12,8 днів і щонайменше втричі масивніша за Землю. Її температура, за оцінками, лише на кілька десятків градусів вища, ніж на Землі.
«Завдяки різноманітності кам’янистих світів та діапазону планетарних складів, L 98–59 пропонує унікальну лабораторію для вирішення деяких найактуальніших питань у цій галузі: з чого складаються суперземлі та субнептуни? Чи формуються планети по-різному навколо малих зірок? Чи можуть кам’янисті планети навколо червоних карликів зберігати атмосфери з часом?», — розмірковує Рене Дойон, співавтор дослідження.
Майбутні дослідження з телескопом Джеймса Вебба
Відкривши п’яту планету та отримавши більше даних про інші, команда тепер планує використати Джеймса Вебба — найпотужніший телескоп NASA — для більш детального вивчення цієї зоряної системи.
«Завдяки цим новим результатам L 98–59 приєднується до обраної групи близьких, компактних планетних систем, які ми сподіваємося детальніше зрозуміти в найближчі роки. Цікаво бачити, що він стоїть поруч із такими системами, як TRAPPIST–1, у нашому прагненні розкрити природу та формування малих планет, що обертаються навколо червоних карликів», — сказала Александрін Л’Ере, співавтор дослідження.
Нагадаємо, у небі неозброєним оком можна побачити лише один супутник Землі — це Місяць. Проте він не єдиний, що має природне походження.