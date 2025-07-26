Вчені знайшли помешкання понад 40 тис. гігантських черепах: як їх рахували

Черепаха / © Unsplash

Реклама

Науковці опублікували відео з дронів, на якому видно найбільше у світі місце скупчення гігантських південноамериканських черепах. Для підрахунку кількості самок дослідники застосували комбінацію новітніх технологій.

Про це повідомляє IFLScience.

Підрахувати кількість диких тварин складно — особливо, якщо вони постійно пересуваються. Однак у цьому разі науковці поєднали аерофотозйомку та моделювання, що дозволило оцінити чисельність популяції. У підсумку дослідники зафіксували приблизно 41 тис. гігантських південноамериканських черепах. Це — найбільше відоме гніздування цього виду.

Реклама

Самки черепах виду Podocnemis expansa щороку у липні-серпні збираються на піщаних мілинах річки Гуапоре, що проходить між Бразилією та Болівією, для відкладання яєць. Масові гніздування колись були звичними, але через браконьєрство і вилов їх значно поменшало.

Вчені виявили, що це місце є найбільшим осередком гніздування черепах у світі — тут мешкає близько 41 тис.самок.

Як учені рахували черепах?

Під час дослідження над територією запускали дрони, а отримані знімки об’єднували в ортофотоплани — це дає можливість точно відстежити кількість тварин без втручання в середовище. Однак зображення не враховують рух черепах.

Щоб подолати це обмеження, вчені позначили понад 1000 особин білими мітками на панцирі. Протягом 12 днів дрони здійснювали чотири польоти щодня, роблячи близько 1500 знімків за кожен сеанс. На основі фото дослідники аналізували, чи черепахи залишалися на місці, переміщувалися, чи мали позначки.

Реклама

Дані дозволили створити моделі, що враховують переміщення тварин. Потім їх порівняли з результатами наземних спостережень та ортофотознімків. Результати виявилися дуже різними.

За словами науковця Школи лісового господарства, рибальства та геоматики Інституту харчових продуктів і сільського господарства Університету Флориди Ісмаеля Брака, «цифри підрахунку сильно варіюються, що ускладнює завдання фахівців з охорони природи». Він пояснив, що «простіше кажучи, якщо вчені не можуть підрахувати кількість особин, вони не можуть зрозуміти, скорочується популяція чи процвітає».

Наразі, за підрахунками команди, упродовж лише 12 днів гніздування в районі зосередилось близько 41 тис.черепах. Вчені впевнені, що такий підхід може бути корисним для дослідження й інших видів у майбутньому.

До слова, раніше вчені з Університету Ноттінгема виявили приховані закономірності, що пояснюють секрет довголіття черепах. Причина може полягати в унікальних механізмах захисту організму цих тварин.

Реклама