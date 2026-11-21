Вчені знайшли сліди стародавніх людей у тропічних лісах Китаю / © tsn.ua

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Міжнародна група науковців виявила докази того, що Homo erectus могли жити в густих тропічних лісах південного Китаю значно довше, ніж вважалося раніше. Нове дослідження змінює уявлення про здатність давніх людей пристосовуватися до складних природних умов.

Про це повідомляє New Atlas із посиланням на дослідження вчених австралійського Університету Маккуорі та їхніх колег із Китаю і Європи.

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Раніше антропологи припускали, що Homo erectus переважно заселяли відкриті рівнини та лісисті місцевості, уникаючи густих тропічних лісів. Вважалося, що такі території були надто складними для пересування, полювання та тривалого проживання.

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Однак аналіз скам’янілих зубів засвідчив, що представники цього виду мешкали на півдні Китаю приблизно 324–184 тисячі років тому. Це означає, що вони залишалися в регіоні приблизно на 200 тисяч років довше, ніж припускали науковці.

Дослідники вивчили вісім зубів Homo erectus і тисячі решток тварин, знайдених у печерах Басянь та Насянь. Для визначення віку знахідок застосували п’ять незалежних методів датування.

Хімічний склад зубної емалі також допоміг встановити, що давні люди не обмежувалися однією територією. Ймовірно, вони долали значні відстані через гірські тропічні ліси, зокрема могли пересуватися в напрямку сучасного північного В’єтнаму та материкової частини Південно-Східної Азії.

За словами професора Кіри Вестей з Університету Маккуорі, відкриття має важливе значення для розуміння історії Homo erectus та причин його зникнення.

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Науковці наголошують, що це перший переконливий прямий доказ проживання іншого виду давніх людей, окрім Homo sapiens, в екосистемі тропічних лісів.

Homo erectus існував майже два мільйони років, проте причини його вимирання досі остаточно не з’ясовані.

Нагадаємо, раніше у Єгипті археологи розкопали кам’яні та глиняні труни, людські поховання, золоті язики, фігурки та інші похоронні предмети. Дослідники припускають, що некрополем користувалися представники середнього класу поблизу важливого торговельного шляху до долини Ваді-ель-Натрун, де добували сіль для муміфікації.

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