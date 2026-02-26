Вчені знайшли спосіб “оживити” пустелю: результати перевершили очікування

Пустеля (ілюстративне фото) / © Pixabay

Вчені з Китаю вигадали, як зупинити розростання пустель за допомогою спеціальних бактерій. Вони розпилюють вирощені в лабораторії мікроби прямо на пісок, і ті створюють на поверхні тонку міцну кірку. Цей «живий шар» не дає вітру розносити пісок і допомагає звичайним рослинам краще прижитися в суворих умовах.

Про це пише Earth.

Ціанобактерії, що існують на планеті понад 3,5 мільярда років, виявилися ідеальним інструментом для відновлення екосистем у суворих умовах. У процесі життєдіяльності ці мікроби поглинають вуглекислий газ і виділяють липкі цукри, які діють як природний клей, зв’язуючи окремі піщинки у суцільний шар. Окрім механічної фіксації, бактерії збагачують ґрунт азотом і фосфором. Так створюється поживне середовище, якого зазвичай бракує в пустелі.

Експерименти Китайської академії наук поблизу пустелі Такла-Макан показали вражаючі результати. Протягом 10–16 місяців спостережень оброблені ділянки продемонстрували здатність утримувати вологу значно довше за сусідній голий пісок. Темний пігмент та особлива структура мікробної плівки зменшують випаровування. Це дає молодим травам і чагарникам критично важливий час для вкорінення до настання екстремальної спеки.

Дослідження базується на рекордному 59-річному моніторингу відновлення пустельних земель. Порівнюючи природні процеси з контрольованим втручанням, вчені з’ясували, що штучне введення ціанобактерій скорочує процес формування зрілої екосистеми з десятиліть до лічених років. Лабораторні тести підтвердили, що така біокора знижує втрати ґрунту від вітру більш ніж на 90%. Це фактично зупиняє піщані бурі на локальному рівні.

З часом мікробне покриття еволюціонує: до бактерій приєднуються лишайники та мохи. Це робить систему ще стійкішою до морозів та буревіїв. Однак науковці застерігають, що цей «живий щит» залишається надзвичайно вразливим до механічного впливу. Колеса автомобілів або випас худоби можуть легко зруйнувати тонку плівку. Тому масштабування технології потребує не лише біологічних розрахунків, а й суворого захисту відновлених територій від антропогенного втручання.

