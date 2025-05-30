Вчені знайшли спосіб подовжити життя та відкласти старіння організму

Створення ліків

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У Європі вчені успішно випробували на мишах комбінацію двох препаратів, яка не лише продовжила їхнє життя на 26–35%, а й значно покращила його якість.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідження показало, що тварини довше залишалися активними, з меншим рівнем хронічного запалення та відстроченим розвитком раку.

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Команда з Інституту Макса Планка (Німеччина) використала рапаміцин (імуносупресор) та траметиніб (протипухлинний препарат). Окремо кожен із них уже демонстрував ефект уповільнення старіння, але в комбінації їхній вплив виявився синергетичним.

Вчені протестували препарати окремо та разом. Рапаміцин збільшував тривалість життя на 17–18%, траметиніб — на 7–16%. Сумарно ж комбіноване застосування подовжило життя на 26–35%. Водночас тварини довше залишалися активними, з меншим запаленням і пізнішим розвитком раку.

Науковці зазначають: ці результати ще не означають, що подібне лікування подовжить людське життя до 130 років. Але препарати можуть стати основою майбутньої терапії, яка допоможе людям старіти повільніше та зберігати якість життя.

«Ми не очікуємо такого ж збільшення життя у людей, як це було продемонстровано на мишах, але сподіваємося, що препарати допоможуть людям залишатися здоровими в старості. Подальші дослідження на людях найближчими роками допоможуть нам з’ясувати, як ці препарати можуть бути корисними для людей і кому вони можуть бути корисними», — зазначила співавторка дослідження Лінда Партрідж.

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Нагадаємо, вчені знайшли загублений мегаполіс мая віком понад 2 тисячі років.