Вчені знайшли спосіб відстежити віруси через туалетні води в літаках: як це працює

Літаки / © Pixabay

Реклама

Вчені виявили, що стічні води з комерційних літаків можуть стати важливою системою раннього попередження для виявлення та відстеження небезпечних інфекцій і так званих «супербактерій». Дослідження, опубліковане в журналі Microbiology Spectrum, показало, що цей метод може зіграти ключову роль у боротьбі з майбутніми пандеміями.

Про це пише Daily Mail.

Міжнародна група експертів проаналізувала зразки стічних вод з 44 міжнародних рейсів, що прибули до Австралії з дев’яти країн. За допомогою сучасних методів молекулярного аналізу вони шукали генетичні структури стійких до антибіотиків бактерій.

Реклама

Результати дослідження:

Виявлені супербактерії: У зразках були знайдені дев’ять «високопріоритетних» супербактерій, зокрема сальмонела та золотистий стафілокок (MRSA), що є стійкими до ліків.

Ген стійкості: 17 зразків містили ген, який робить бактерії стійкими навіть до «антибіотиків останньої інстанції». Це викликає занепокоєння, оскільки робить сучасні медичні методи неефективними.

Походження бактерій: Аналіз показав, що у зразках з Австралії цього гена не було. Це свідчить про те, що небезпечні бактерії, швидше за все, потрапили на континент саме через міжнародні подорожі. Найбільша концентрація стійких до антибіотиків генів була виявлена на рейсах з Азії, зокрема з Індії.

Нагальна потреба: Дослідники наголошують, що епідемія супербактерій може стати навіть смертоноснішою за рак, спричинивши до 50 мільйонів смертей до 2050 року. Тому моніторинг стічних вод може стати доповненням до вже існуючих систем охорони здоров’я.

За словами співавтора дослідження доктора Явеня Лю, «моніторинг стічних вод літаків дозволяє нам потенційно виявляти та відстежувати гени стійкості до антибіотиків, перш ніж вони закріпляться в місцевому середовищі».

Що таке MRSA і чому він небезпечний?

Метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA) — це бактерія, стійка до багатьох поширених антибіотиків, що ускладнює її лікування. За даними ВООЗ, ця бактерія є одним з пріоритетних напрямків для розробки нових ліків. Приблизно 30% людей є носіями MRSA, не підозрюючи про це, але якщо бактерія потрапляє в кров, це може мати смертельні наслідки.

Нагадаємо, за останні тисячоліття людство зробило колосальний стрибок у розвитку медицини, технологій і побуту. Те, що колись було необхідним для виживання, нині стало зайвим. Науковці вважають, що ці зміни вплинуть і на нашу анатомію: деякі органи та структури поступово можуть зникнути, оскільки вони більше не виконують важливих функцій.