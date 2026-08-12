Вчені знайшли спосіб зупиняти карієс у дітей без свердління: що показало велике дослідження

Зуби (ілюстративне фото) / © Credits

Реклама

Лікування карієсу в маленьких дітей у майбутньому може частіше обходитися без свердління та анестезії. Американські вчені отримали обнадійливі результати випробування діамінфториду срібла (SDF) — рідини, яку наносять безпосередньо на уражену ділянку зуба.

Результати дослідження за участю 830 дітей віком до шести років, повідомляє Science Alert.

Реклама

SDF не відновлює вже пошкоджену тканину, але може зупиняти подальший розвиток карієсу: засіб пригнічує бактерії та водночас зміцнює уражений зуб.

Реклама

Через шість місяців після одноразового нанесення препарату карієс вдалося зупинити у 54% випадків. У групі плацебо цей показник становив 22,5%.

«Це дуже ефективний і безпечний метод лікування — навіть для дітей віком від одного року», — заявила дослідниця стоматології Мічиганського університету Маргарита Фонтана.

Процедура триває лише кілька секунд

Саме нанесення SDF займає близько 10 секунд і не потребує свердління зуба чи знеболення.

Водночас метод має помітний недолік: уражена ділянка зуба після обробки набуває стійкого темного кольору.

Реклама

Під час дослідження істотної різниці в зубному болю між групами не виявили. Побічні реакції переважно були легкими або помірними, причому частина з них могла не бути безпосередньо пов’язана із самим препаратом.

Чому цей метод важливий

Науковці вважають, що SDF може бути особливо корисним для дітей, які мають обмежений доступ до стоматологічної допомоги.

Швидке неінвазивне лікування потенційно можна застосовувати не лише у стоматологічних клініках, а й у закладах первинної медичної допомоги — за умови відповідної підготовки лікарів.

«Більш широке використання цього методу дозволило б лікувати значно більше каріозних уражень ще до того, як вони почнуть боліти, інфікуються або потребуватимуть хірургічного втручання», — зазначила Фонтана.

Реклама

Наразі у США діамінфторид срібла має інше схвалене застосування, зокрема для боротьби з підвищеною чутливістю зубів. Для лікування дитячого карієсу його поки використовують не за основним показанням.

Автори дослідження вважають, що нові результати можуть стати аргументом на користь окремого схвалення SDF для зупинки карієсу у маленьких дітей.

Водночас випробування проводили лише на молочних зубах дітей віком від одного до шести років. Тому воно не дає відповіді, чи може SDF замінити пломбування або інші методи лікування карієсу постійних зубів.

Нагадаємо, стоматологи забороняють полоскати рот після чищення зубів. Звична ранкова рутина у ванній кімнаті може виявитися головною причиною передчасного руйнування емалі.

Новини партнерів