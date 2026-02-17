Вчені знайшли супербактерію з льодовикової печери: вона може врятувати майбутнє медицини

Крижана печера Скерішоара в Румунії / © popsci.com

Вчені з Румунії виявили унікальний штам бактерії Psychrobacter SC65A.3, який пролежав у льодовому полоні понад 5000 років. Бактерія з печери Скерішоара здивувала вчених: вона сама не боїться сучасних ліків, але водночас може знищувати інші небезпечні «супербактерії».

Про це пише Popsci.

Природна стійкість, яка виникла до появи медицини

Аналіз геному показав, що стародавня бактерія містить понад 100 генів резистентності. Це підтверджує, що механізми захисту від антибіотиків розвивалися у природі задовго до того, як людство почало використовувати антибактеріальну терапію.

«Штам Psychrobacter SC65A.3 демонструє стійкість до багатьох сучасних антибіотиків. Але він також може пригнічувати ріст кількох основних антибіотикорезистентних супербактерій», — зазначила співавторка дослідження, мікробіологиня Крістіна Пуркаря.

Бактерія виявилася несприйнятливою до 10 видів антибіотиків, які сьогодні використовують для лікування туберкульозу, інфекцій сечовивідних шляхів і коліту, зокрема рифампіцину та ванкоміцину.

Для отримання зразків дослідники пробурили 24-метровий крижаний керн у «великій залі» печери. Цей зріз льоду є своєрідною часовою лінією завдовжки у 13000 років. Секвенування геному виділеного штаму виявило майже 600 генів з невідомими функціями, які можуть приховувати нові медичні рішення, а також 11 генів, здатних вбивати або зупиняти ріст інших вірусів, грибків і бактерій.

Подвійний виклик: ризики та можливості

Науковці попереджають про подвійний характер відкриття. З одного боку, танення давніх льодів через зміну клімату може вивільнити ці гени і дозволити їм поширитися серед сучасних бактерій. Це може посилити глобальну кризу резистентності.

З іншого боку, унікальні ферменти та антимікробні сполуки, які виробляє Psychrobacter, можуть стати основою для створення ліків нового покоління. Пуркаря підкреслила, що ці бактерії є критично важливими для медицини. Проте робота з ними вимагає суворих заходів безпеки, щоб уникнути їхнього неконтрольованого розповсюдження.

Нагадаємо, в мангровому болоті на острові Гваделупа науковці виявили найбільші бактерії з відомих науці — настільки великі, що їх можна побачити неозброєним оком.