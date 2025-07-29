Вчені знайшли таємничий напис "від Мойсея": чи може це підтвердити Біблію

Вчені знайшли таємничий напис "від Мойсея" / © Pixabay

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В Єгипті, на стінах давньої шахти, знайшли старі позначки. Те, як їх тепер розшифровують, може довести, що Біблія (Книга Вихід) говорить правду. Це викликає багато суперечок. Один вчений, Майкл Бар-Рон, каже, що напис віком 3800 років, знайдений на Синайському півострові, містить слова «Це від Мойсея». Ці слова написані стародавньою мовою, схожою на іврит.

Про це повідомляє Daily Mail.

Цей напис знайшли біля місця під назвою Синай 357 у шахті L. Він належить до групи з більш ніж двадцяти стародавніх текстів, які знайшли на початку 1900-х років. Ці тексти були написані приблизно 1800 року до нашої ери. Їх створили робітники, які говорили семітськими мовами, і це одні з найперших записів, написаних за допомогою алфавіту.

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Незалежний дослідник повторно дослідив стародавні позначки в Єгипті, припустивши, що саме з перших слів Мойсея може бути фраза. Він сказав, що вона звучить так: «Це від Мойсея». / © dailymail.co.uk

Дослідник на ім’я Бар-Рон вісім років вивчав ці написи. Використовував дуже чіткі фотографії та 3D-моделі. Він вважає, що фраза може бути пов’язана з Мойсеєм. Можливо, Мойсей написав це, або це було присвячено йому.

У Біблії сказано, що Мойсей вивів свій народ з Єгипту. Також він отримав від Бога Десять заповідей на горі Синай. Але досі вчені не знайшли доказів, що Мойсей справді існував.

Суперечки серед науковців

На інших написах поруч згадується «Ель». Це ім’я бога, якому поклонялися перші ізраїльтяни. Також ці написи показують, що ім’я єгипетської богині Хатор було змінено. Це може означати, що тоді були суперечки між різними культурами та релігіями.

Але не всі вчені згодні з Бар-Роном. Доктор Томас Шнайдер, який вивчає Єгипет, сказав, що ці заяви «абсолютно безпідставні». Він попередив, що якщо вільно тлумачити літери, це може спотворити давню історію. Шнайдер підкреслив, що найдавніший алфавіт — протосинайський — дуже важко розшифрувати.

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Водночас, науковий керівник Бар-Рона, доктор Пітер ван дер Він, підтримав це твердження, заявивши: «Ви абсолютно праві, я теж це прочитав, це не вигадка!»

Деталі дослідження та контекст

У своїй роботі Бар-Рон знову вивчив 22 складні написи. Ці написи він знайшов у дуже старих бірюзових копальнях. Вони були зроблені за часів фараона Аменемхета III. Деякі вчені думають, що саме цей фараон міг бути згаданий у Біблії, в Книзі Вихід. Дослідження Бар-Рона ще не надруковані в наукових журналах, які перевіряють інші вчені.

Мова цих давніх написів схожа на ранню форму мови, якою говорили люди на північному заході. Вона схожа на мову Біблії (іврит), і в ній є трохи слів з арамейської мови.

Дослідники виявили також текст, присвячений давньоєгипетським богам, який, здавалося, був стертий і замінений написом єврейського Бога. / © dailymail.co.uk

Бар-Рон використовував дуже чіткі фотографії та 3D-моделі. Він розділив усі написи на п’ять груп. Серед них були записи, присвячені богині Баалат, звернення до єврейського бога Ела, а також інші змішані написи.

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Деякі написи, зроблені на честь богині Баалат, були подряпані послідовниками Ель-Балата. Можливо, це показує боротьбу за релігійну владу серед робітників, які говорили семітськими мовами. Також у написах згадувалися рабство, наглядачі та сильне несприйняття культу Баалат. Вчені вважають, що це могло призвести до жорстоких чисток і того, що робітники пішли з цього місця.

Храм богині Баалат, який збудував фараон Аменемхет III, був спалений. Згадки про «Ворота Проклятого» (ймовірно, ворота фараона) натякають на опір єгипетській владі. Поруч знайшли пам’ятний стовп Ренісенеба та печатку важливого єгипетського чиновника. Цей чиновник був азійського походження, що свідчить про велику кількість людей, які говорили семітськими мовами. Можливо, це було пов’язано з біблійною особою, як-от Йосип.

«Ми знаходимо написи з культовими мотивами, що вихваляють ідола Баалата, причому пізніше явно з’являється Ель або богослужебний писар і скасовує певні літери, намагаючись перетворити послання на богослужебне», — розповів Бар-Рон виданню Patterns of Evidence. «Це епіцентр цього конфлікту».

Друге можливе посилання на «Моше» або Мойсея на сусідніх різьблених малюнках додає інтриги, хоча його точний контекст залишається неясним. Бар-Рон наголошує, що він «дуже критично поставився до пошуку імені „Мойсей“ чи чогось, що могло б звучати сенсаційно», намагаючись знайти альтернативні рішення.

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Друге згадування про Мойсея було знайдено в середині шахти, але незрозуміло, в чому полягав контекст. / © dailymail.co.uk

Нагадаємо, нове дослідження із залученням штучного інтелекту виявило три різні стилі письма, використані при написанні Біблії. Це спростовує прийняте у християнстві та іудаїзмі уявлення, що автором п’яти перших книг Старого заповіту був Мойсей.