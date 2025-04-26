Вчені знайшли цікавий зв’язок між таненням льодовиків та рухом континентів

Танення льодовиків / © Associated Press

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Близько 10 000 років тому завершився останній льодовиковий період, масивні крижані щити, що вкривали континенти, почали стрімко танути. За новими даними, це могло не лише підняти рівень світового океану, а й прискорити рух тектонічних плит.

Про це повідомила phys.org.

До такого висновку прийшли геофізики з Університету Колорадо в Боулдері, проаналізувавши комп’ютерні моделі подій останніх 26 тисяч років.

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Під час льодовикової ери товстий шар криги тиснув на континенти, але після її танення кора почала підніматися. Проте нові дані показали, що плити стали рухатися швидше не тільки вертикально, а й горизонтально. Наприклад, у Північній Америці швидкість руху зросла на 25%, а біля Серединно-Атлантичного хребта — на 40%.

Ці зміни могли активізувати вулканічну діяльність, особливо в таких регіонах, як Ісландія, яка розташована на межі плит. Цікаво, що подібний ефект спостерігався і в Антарктиді, де танення льодовиків супроводжувалося виверженнями.

Нагадаємо, найпотужніший телескоп показав гігантську сонячну пляму розміром зі Швейцарію.