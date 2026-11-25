Науковці / © Associated Press

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Кишкова бактерія Clostridium immunis виробляє складну цукрову молекулу, що зацікавила дослідників ожиріння. В експериментах на мишах вона допомогла зменшити набирання ваги й кількість вісцерального жиру — того, що накопичується навколо внутрішніх органів.

Про результати роботи повідомила медична школа Duke-NUS.

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Команда Duke-NUS у Сінгапурі та Медичної школи Університету Дюка у США спершу перевірила дію самої бактерії. Через тиждень після її одноразового введення через рот миші важили приблизно на 3% менше, ніж тварини з контрольної групи. Рівень тригліцеридів — жирів у крові — був нижчим приблизно на 25%.

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Щоб з’ясувати, завдяки чому виник цей ефект, дослідники виділили цукрову молекулу бактерії — екзополісахарид, скорочено EPS. Коли мишам давали вже очищений EPS, вони також менше набирали вагу, мали нижчий рівень тригліцеридів і менше жиру в одному з досліджених внутрішніх жирових депо.

Для дії молекулі знадобилася невелика хімічна частина — фосфохолінова група. Без неї бактеріальний цукор не мав потрібної активності. За назвою «цукор» тут стоїть особлива сполука, яку виробляє бактерія.

«Нас здивувало те, що цей бактеріальний цукор діяв не через зменшення споживання їжі чи збільшення активності. Натомість він змінив те, як вісцеральний жир використовував енергію. Це дає нам зовсім інший спосіб осмислити, як кишкові бактерії можуть впливати на обмін речовин», — пояснює перший автор дослідження Тан Чін Ї.

Як жир почав витрачати більше енергії

Бактеріальна молекула вплинула на сигнали між імунною системою та тканинами. Вона знижувала рівень білка IL-22, через який імунна система взаємодіє з тканинами тонкої кишки та вісцерального жиру.

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Далі у вісцеральному жирі збільшувалася кількість клітин із білком UCP1. Він допомагає жировим клітинам вивільняти енергію у вигляді тепла. Так посилювалися витрати енергії саме у жирі навколо органів, який зазвичай слабко реагує на сигнали до такого спалювання.

Окрім дослідів на мишах, команда проаналізувала вже наявні дані про кишкові мікроорганізми 4145 людей. У людей з ожирінням виявилося менше копій гена, потрібного для утворення фосфохолінової модифікації, ніж у людей з індексом маси тіла нижче 25. Це спостережний зв’язок, а дієвість і безпеку такого підходу для людей ще мають перевірити у клінічних випробуваннях.

Автори вже подали патентну заявку на терапевтичне використання свого відкриття й планують клінічні випробування у США. Їхня мета — з’ясувати, чи можна використати цю кишкову бактерію для лікування ожиріння.

Внутрішнього жиру стало менше, а підшкірний не змінився

Після введення самої бактерії два досліджені внутрішні жирові депо мишей, біля статевих залоз і в заочеревинному просторі, були приблизно на третину меншими, ніж у контрольної групи. Водночас кількість жиру під шкірою в паховій ділянці та бурого жиру між лопатками не відрізнялася.

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Тобто жир навколо органів і жир під шкірою в цьому експерименті відреагували по-різному. Дія бактерії виявилася вибірковою: різницю дослідники побачили саме у внутрішніх жирових запасах.

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