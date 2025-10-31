Вчені знайшли у глибинах океану "м’ясоїдну кулю смерті"

М’ясоїдна губка роду Chondrocladia, яку називають «кулею смерті» / © The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Дослідники, які працювали у Південному океані, оголосили про сенсаційне відкриття: ідентифіковано 30 нових видів глибоководних організмів, серед яких найбільше вражає м’ясоїдна губка роду Chondrocladia, названа «кулею смерті» через її пастки-кульки. Цю губку знайшли на глибині понад 3 600 м.

Про це пише iflscience.

У глибинах океану завжди відбувається щось дивне, але якщо хтось мав у своєму «бінго» на 2025 рік пункт «м’ясоїдна губка-куля смерті», то саме час забрати приз. Ця істота — одна з 30 нових видів, відкритих дослідниками під час експедиції до темних і глибоких вод Південного океану. І деякі з цих відкриттів виявилися надзвичайно дивними — навіть за мірками глибоководного світу.

Дослідники з The Nippon Foundation–Nekton Ocean Census підтвердили нові види після двох наукових експедицій до цього регіону. Найбільше вразив новий вид губки роду Chondrocladia, яка, замість того щоб мирно фільтрувати воду, обрала шлях агресії.

Цю губку виявили на глибині 3 601 м у районі Trench North, на схід від острова Монтегю. Її тіло вкрите маленькими прозорими кульками, схожими на пінг-понгові, з мікрогачками, які слугують пастками для здобичі. Тож коли вчені назвали її «м’ясоїдною кулею смерті», вони не перебільшували.

Для дослідження команда використовувала підводний апарат ROV SuBastian, який обстежував вулканічні кальдери, жолоб Південних Сандвічевих островів та морське дно поблизу островів Монтегю й Сондерс. Під час експедиції вдалося зібрати близько 2000 зразків, що належать до 14 різних груп тварин, і це лише початок — значна частина зразків ще не досліджена.

«Південний океан досі залишається вкрай недостатньо дослідженим. Ми проаналізували менше 30% зібраних зразків, але вже підтвердили 30 нових видів — це показує, скільки ще невідомого приховує океанська біорізноманітність», — зазначила доктор Мішель Тейлор, керівниця наукового напрямку The Nippon Foundation–Nekton Ocean Census.

Під час дослідження також відкрили новий вид багатощетинкового черва, що переливається райдужними барвами, знайдений на глибині понад 2 700 м. Окрім того, вчені описали нові види морських пер, один із яких, як жартують дослідники, «цілком міг би прикрасити обкладинку нового альбому Тейлор Свіфт». Також були виявлені морські зірки, чорні корали та навіть вперше знято відео ювенільного (молодого) колосального кальмара.

Новий вид багатощетинкового черва / © The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Серед знайомих мешканців глибин дослідники зустріли й «зомбі-червів» — дивних істот без рота, які виживають завдяки бактеріям, що розкладають жири з останків тварин на дні океану.

Експедиція також дослідила нову ділянку морського дна, що стала доступною після відколу айсберга A-84 від шельфового льодовика Джорджа VI на початку року. Це перше дослідження території, яка раніше перебувала під 150-метровим шаром льоду.

Проєкт The Nippon Foundation–Nekton Ocean Census має на меті відкрити 100 тис. нових видів океанічних організмів із приблизно 1-2 млн, які, за оцінками, існують у світовому океані.

«Прискорення відкриттів нових видів — це не розкіш науки, а необхідність для суспільного блага. Ocean Census — це програма, покликана розкрити невідоме нашого світу. Її експедиції вже приносять відкриття, що допомагають ученим, політикам і громадам у всьому світі», — зазначив виконавчий директор The Nippon Foundation Міцуюкі Унно.

До слова, міжнародна група дослідників зробила сенсаційне відкриття: виявлено, що акула чорна (Dalatias licha) є найбільшою біолюмінесцентною твариною на планеті, сягаючи майже 1,8 м завдовжки. Це відкриття підтвердило, що чорна акула, а також ще два види ліхтарних акул, випромінюють м’яке синьо-зелене світло. Призначення цього світіння, яке було настільки ефектним, що вразило дослідників, залишається загадкою.