Вчені знайшли у "космічному районі Землі" нове місце, придатне для життя

Супутники нещодавно відкритої планети в системі Альфа Центавра можуть бути придатними для життя / Ілюстративне зображення

Астрономи виявили переконливі докази існування нового газового гіганта у сусідній зоряній системі. Особливість цієї знахідки полягає в тому, що на супутниках цієї планети можуть бути придатні для життя умови.

Про це пише Daily Mail.

За інформацією видання, планету вперше зафіксував космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) у зоряній системі Альфа Центавра, що розташована приблизно за 4,5 світлового року від Землі.

Нова планета в «космічному районі Землі»

Планета, розміром із Сатурн, обертається навколо зірки, схожої на наше Сонце. Ймовірно, вона вкрита щільною газовою хмарою, тому сама не може підтримувати життя. Однак вчені припускають, що її крижані супутники можуть мати відповідні умови для його зародження.

Це відкриття є надзвичайно важливим, адже це перша подібна планета, знайдена так близько до Землі, зазначила докторка Карлі Хоуетт, доцентка кафедри космічного приладобудування в Оксфордському університеті.

«Це неймовірно захоплива знахідка. Чотири світлові роки — це велика відстань для нас, але в контексті нашої галактики це дуже близько — практично на нашому космічному задньому дворі. Той факт, що ця планета обертається навколо зірки, настільки схожої на наше Сонце, з порівнянною температурою і яскравістю, робить її важливою ціллю, коли ми думаємо про придатні для життя світи», — сказала вона.

Загадкове «зникнення» та плани на майбутнє

Хоча планету вперше виявили минулого року, подальші спостереження показали, що вона зникла. Однак астрономи не втрачають надії та шукають її знову, щоб остаточно довести її існування.

Докторка Хоуетт пояснила можливу причину «зникнення» планети.

«Можливо, планета „зникла“ під час нещодавніх спостережень, тому що наразі вона знаходиться занадто близько до своєї зірки, що затуляє огляд через велику кількість яскравого світла, яке випромінюється», — пояснила вона.

Учені сподіваються використати для подальших спостережень новий інструмент NASA — космічний телескоп «Грейс Роман», який почне працювати 2027 року. Подальші дослідження за допомогою JWST також можуть надати більше інформації про склад планети та її вигляд, що стане вирішальним для визначення придатності її супутників до життя.

Чарльз Бейхман з Лабораторії реактивного руху NASA підкреслює важливість близького розташування системи для подальших досліджень.

«Оскільки ця система знаходиться так близько до нас, будь-які екзопланети, що будуть знайдені, нададуть нам найкращу можливість зібрати дані про планетарні системи, крім нашої власної», — зазначив він.

Виклик для сучасних моделей

Як зазначив співавтор дослідження Анікет Санґі з Каліфорнійського технологічного інституту, якщо існування планети підтвердиться, це стане новою віхою в зусиллях щодо візуалізації екзопланет.

«Із усіх планет, які спостерігалися безпосередньо, ця буде найближчою до своєї зірки. Вона також найбільше схожа за температурою та віком на гігантські планети в нашій Сонячній системі й найближча до нашого дому, Землі», — сказав він.

Санґі також зазначає, що існування такої планети в системі з двох близько розташованих зірок кидає виклик нашому розумінню того, як формуються, виживають та еволюціонують планети в хаотичному середовищі.

Нагадаємо, на Марсі виявили абсолютно новий мінерал. Це стало сенсаційним відкриттям, адже гідроксисульфат заліза міг утворитися тільки в присутності кисню.