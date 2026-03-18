Вчені знайшли у китів білок, що може подовжити життя людини до 200 років

Вчені з Університету Рочестера заявили, що змогли наблизитися до розгадки феномену довголіття гренландських китів — і це відкриття потенційно може допомогти людям жити значно довше.

Як пише Unilad, йдеться про особливий білок під назвою CIRBP, який відіграє важливу роль у відновленні ДНК. Саме пошкодження ДНК часто пов’язують із розвитком хвороб і старінням організму.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що у китів цей білок виробляється у значно більшій кількості, ніж у людей — приблизно у 100 разів більше. Це може бути однією з причин, чому ці морські гіганти здатні жити понад 200 років.

Гренландські кити вважаються ссавцями-довгожителями планети. Вони не лише рідко стикаються з природними ворогами, а й демонструють високу стійкість до захворювань, зокрема онкологічних.

Професори встановили, що клітини китів ефективніше відновлюють генетичні пошкодження, що допомагає запобігати розвитку раку ще на ранніх стадіях.

«Це дослідження доводить, що можна прожити довше, ніж становить середня тривалість життя людини», — йдеться у повідомленні. «Вивчаючи єдиного теплокровного ссавця, який живе довше за людей, наша робота надає інформацію про механізми, що забезпечують таке подовження тривалості життя, підкреслюючи важливість підтримки геному для довголіття».

Вчені також звернули увагу, що вироблення CIRBP може зростати під впливом низьких температур. Водночас вони поки що не знають, який саме рівень впливу холоду необхідний, щоб отримати подібний ефект у людей.

Наразі дослідники шукають способи активувати цей механізм у людському організмі. Серед можливих варіантів — як підвищення природної активності білка, так і його додаткове введення.

Вчені припускають, що певні зміни способу життя можуть мати значення: «Може спрацювати як підвищення існуючої активності CIRBP в організмі, так і введення додаткової кількості білка. Зміни способу життя — наприклад, приймання холодного душу — також можуть сприяти цьому і, можливо, варто їх дослідити».

Дослідники наголошують, що попереду ще багато роботи, однак вже зараз зрозуміло: механізми довголіття китів можуть стати ключем до нових методів боротьби зі старінням і віковими захворюваннями.

Нагадаємо, в Антарктиді кит влаштував унікальне "прощальне шоу" для українських науковців.