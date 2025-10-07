Вчені знайшли в гніздах бородатих грифів історичні артефакти XV століття (фото)

Птиця / © Pixabay

Реклама

У горах Іспанії вчені натрапили на унікальні гнізда бородатого грифа — рідкісного виду хижих птахів, які використовували свої домівки століттями. Усередині дослідники знайшли не лише рештки здобичі та яєчні шкаралупи, а й понад дві сотні предметів, створених людиною, деяким із яких — понад 650 років.

Про це пише видання phys.

Бородаті грифони (Gypaetus barbatus), що мешкають переважно в гірських районах Європи, зокрема в Піренеях, будують свої гнізда у скельних печерах або на виступах. Через сухий мікроклімат у таких місцях матеріали чудово зберігаються століттями.

Реклама

Між 2008 і 2014 роками іспанські науковці провели масштабне дослідження 12 давніх гнізд цього виду. Вони застосували археологічні методи — шар за шаром аналізували залишки, що накопичувалися сотні років. Серед них виявили 226 артефактів людського походження: плетену пращу, частини взуття, шкіряні прикраси, наконечники арбалетних стріл і навіть дерев’яний спис.

Радіовуглецевий аналіз показав, що деякі речі датуються XIV століттям. Наприклад, знайдене взуття має вік близько 675 років, а декорований шматок овечої шкіри — приблизно 650 років. Інші предмети — як-от фрагмент кошика — належать до XIX століття.

Дослідники зазначають, що через стабільну температуру та низьку вологість у скельних укриттях гнізда фактично стали природними музеями. Вони зберегли не лише предмети побуту минулих епох, а й рештки тварин: понад 2 тисячі кісток, десятки копит, шматки шкіри, волосся та шкаралупу пташиних яєць.

Науковці вважають, що ці гнізда можуть дати безцінну інформацію про зміни в екосистемах, кліматі та фауні за останні кілька століть. Вони допоможуть краще зрозуміти історію співіснування людини й дикої природи, а також стануть у пригоді для програм відновлення середовищ існування бородатого грифа.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідження Корнелльської лабораторії орнітології показало, що від 1970 року зникло близько трьох мільярдів птахів, а 389 видів Північної Америки опинилися під загрозою вимирання через втрату місць проживання та підвищення температури.