Вчені знайшли восьмий континент: що відомо про нове відкриття

Нова Зеландія

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У південній частині Тихого океану вчені ідентифікували масив суші площею 5 млн км², який тепер вважається восьмим континентом Землі. Лише 5% його території (Нова Зеландія, Нова Каледонія та прилеглі острови) залишаються над водою.

Про це повідомило видання earth.com.

Зеландія відокремилася від древнього суперконтиненту Гондвана понад 85 мільйонів років тому. Спочатку вона була частиною Австралії та Антарктиди, але через рух тектонічних плит кора Зеландії потоншала, і континент поступово занурився під воду. Сьогодні над поверхнею залишилися лише Нова Зеландія, Нова Каледонія та кілька дрібних островів.

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Наукова група під керівництвом геолога Ніка Мортімера провела серію досліджень, зокрема радіометричне датування зразків гірських порід і вимірювання магнітних аномалій. Вони виявили, що гірські породи мають вік від раннього крейдового до еоценового періодів. Серед знахідок — пісковики, вулканічні гальки й базальтова лава. Магнітні дані допомогли позначити межі регіону, вказуючи на його геологічну цілісність.

На думку дослідників, ці докази вказують на те, що Зеландія має усі ознаки континенту — включно з геологічною структурою, типом порід, товщиною земної кори та історією формування.

Підводний статус Зеландії не зменшує її значущості. Навпаки, він дозволяє вченим глибше зрозуміти процеси дрейфу континентів, субдукції плит і кліматичні зміни, що супроводжували ці явища упродовж мільйонів років.

Учені підкреслюють, що дослідження Зеландії ще тривають. За допомогою сучасних технологій, зокрема сейсмічного зондування та глибоководного буріння, фахівці сподіваються отримати нові дані про геологічну історію цього регіону. Вивчення затонулого континенту допоможе також з’ясувати, як континентальні масиви впливають на розподіл фауни, рівень моря та глобальні кліматичні умови.

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Нагадаємо, у пустелі Руб-ель-Халі знайшли місто 5000-річної давнини.