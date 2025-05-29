Вчені знайшли загублений світ: що тисячоліттями приховувалося на дні океану

Океан / © Associated Press

Реклама

На дні Мадурської протоки, між островами Ява та Мадура, вчені виявили скарбницю доісторичного життя: скам’янілий череп Homo erectus та понад 6000 кісток тварин, що належали давно забутому екосистемі. Ця знахідка — перший прямий доказ існування Сундаланду, затонулого континенту, який колись об’єднував Південно-Східну Азію.

Про це повідомило видання Dailygalaxy.

Черепні фрагменти — лобова та тім’яна частини — були виявлені ще у 2011 році в Мадурській протоці під час видобутку піску, однак лише нещодавно команда науковців під керівництвом археолога Гарольда Бергхейса провела точне датування. Застосовуючи метод вимірювання останнього впливу сонячного світла на осад, було встановлено, що рештки належать до періоду від 162 до 119 тисяч років тому.

Реклама

Ці відкриття підтверджують існування колишнього доісторичного ландшафту — Сундаланда, масиву суші, який у плейстоцені об’єднував сучасні острови Південно-Східної Азії. Геологічний аналіз показав залишки стародавньої річкової системи, яка, ймовірно, була частиною річки Соло. Вона підтримувала багату річкову екосистему, що нагадувала африканську савану — з великою кількістю травоїдних, хижаків та джерел їжі для людини.

Останки тварин, знайдені поряд з людськими, демонструють сліди порізів — ознаку використання кам’яних знарядь. Це підтверджує, що Homo erectus полював на великих тварин і обробляв їх. За словами вчених, гомініни були мобільними та досить розвиненими для свого часу, що свідчить про високий рівень адаптації до навколишнього середовища.

Підвищення рівня океану на понад 120 метрів через танення льодовиків після останнього льодовикового максимуму (приблизно 14–7 тисяч років тому) затопило Сундаланд, остаточно перетворивши цю колишню сушу на морське дно.

Нові знахідки не лише підтверджують присутність Homo erectus у регіоні, а й розширюють межі його ареалу. Дослідники зазначають, що ця популяція мала риси, близькі до сучасної людини: вищий зріст, довші ноги, коротші руки.

Реклама

Нагадаємо, таємничий об’єкт посилає на Землю дивні сигнали.