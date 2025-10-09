Вчені знайшли "золоті дерева", що накопичують дорогоцінний метал з підземних покладів

Канпдські ялини можуть накопичувати золото у голках / © liveinternet.ru

Результати нещодавнього дослідження свідчать, що не тільки люди можуть прикрашати ялинки золотавими прикрасами на Різдво. Самі дерева теж можуть збирати золото і накопичувати його у вічнозеленій хвої.

Про дослідження, опубліковане у журналі Environmental Microbiome, пише Live Science.

Вчені виявили у голках норвезької ялини (Picea abies) крихітні наночастинки золота. Ці частинки дерево концентрує за допомогою бактерій-симбіонтів, а відкриття може допомогти вказати на великі родовища золота під землею.

Бактерії як «золотошукачі»

Вчені з’ясували, що процес накопичення дорогоцінного металу відбувається завдяки мікроорганізмам, відомим як ендофіти. Це симбіотичні бактерії, які живуть усередині рослин і сприяють виробленню гормонів та засвоєнню поживних речовин.

«Наші результати свідчать про те, що бактерії та інші мікроби, які живуть усередині рослин, можуть впливати на накопичення золота в деревах», — пояснила керівниця дослідження, еколог Університету Оулу у Фінляндії Кайса Лехосмаа.

У випадку ялин, ендофіти відокремлюють розчинні частинки золота, які дерева поглинають із водою через коріння. Цей процес є формою біомінералізації — коли живі організми контролюють утворення мінералів у своїх тканинах. Найімовірніше, бактерії концентрують ці частинки, щоб зменшити їхню токсичність.

Як золото з голок допоможе геологам

Для дослідження вчені вивчали ялини поблизу копальні Кіттіля на півночі Фінляндії, яка є найбільшим виробником золота в Європі. Зі 138 зразків голок, взятих із 23 ялин, наночастинки золота містилися у чотирьох зразках.

Наночастинки були оточені біоплівками, створеними бактеріями родами, такими як P3OB-42, Cutibacterium та Corynebacterium. Це вказує на те, що саме бактерії-ендофіти відповідали за ізоляцію мінералу.

Хоча ніхто не зможе розбагатіти, зрізаючи ялини, щоб видобути крихітні частинки золота (вони вимірюються лише мільйонною часткою міліметра), факт поглинання цінного мінералу деревами може стати надзвичайно корисним індикатором великих покладів золота під поверхнею.

«Скринінг таких бактерій у листі рослин може полегшити розвідку золота,» — підсумувала Лехосмаа.

Це відкриття надає новий, біологічний інструмент для пошуку цінних ресурсів у надрах землі.

Нагадаємо, дерева виявилися здатними попереджати про виверження вулканів. NASA зафіксувало, що їхнє інтенсивне «позеленіння» може стати сигналом небезпеки.