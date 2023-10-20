Вчені зробили "жахливе" відкриття на дні Червоного моря: що там виявили (фото)

У Червоному морі на глибині близько 1,7 км дослідники виявили величезний басейн з розсолом довжиною близько 30 м, що здатний вбити будь-яку істоту, яка до нього потрапить.

Про це пише ladbible.com.

Ці басейни - дива природи, розкидані по всій земній кулі.

Цей конкретний басейн площею 10 000 квадратних метрів виявили під час експедиції дослідники Університету Маямі, які використовували підводний апарат з дистанційним керуванням. Хоча тут не вистачає кисню, він також є ключем до розуміння походження життя на Землі та дає важливу інформацію про екологічні перетворення, що відбуваються у цьому регіоні.

Басейн з розсолом на дні Червоного моря / Фото: YouTube/J Wing

Будь-яка тварина, що потрапляє в розсіл, негайно оглушується або вбивається.

Професор та завідувач кафедри морських наук про Землю в Університеті Маямі Сем Пуркіс описав так званий "басейн смерті" як "чудовий аналог ранньої Землі". Як не дивно, але ці басейни є "багатим оазисом" життя, який рідко можна знайти на таких глибинах.

Також читайте Як одна додаткова кава на день допомагає не набрати зайвої ваги: дослідження вчених

Хижаки ховаються поблизу і живляться тваринами, які потраплють у водоймища та знерухомлюються чи вмирають.

Басейни також є будинком для мікробів-екстремофілів, які можуть там вижити.

Вивчення резервуарів смерті допоможе зрозуміти, як зародилося життя Землі, і навіть потенціал життя на інших планетах.

Пуркіс сказав: "Це дозволяє заглянути в умови, в яких життя вперше з'явилося на нашій планеті, і може допомогти у пошуку життя в інших "водних світах" у нашій сонячній системі та за її межами".

Також ці басейни зберігають інформацію про цунамі, повені, землетруси, зсуви та інші тектонічні події, які могли статися тисячі років тому.

Нагадаємо, у глибинах Всесвіту стався надпотужний вибух енергії. Спалах був дуже швидким і яскравим.

Читайте також: