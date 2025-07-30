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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Вчені зробили приголомшливе відкриття: акули й скати мають власні генетичні правила

У хрящових риб виявили унікальну систему XY-хромосом, яка функціонує інакше, ніж у ссавців, і є однією з найдавніших серед усіх хребетних.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Скат

Скат

Акули та скати мають свою особливу систему визначення статі, яка існує вже щонайменше 300 мільйонів років. До такого висновку дійшли вчені з Національного інституту генетики Японії під керівництвом професора Шигехіро Кураку, провівши генетичне дослідження п’яти видів акул, трьох видів скатів і риби-слона.

Про це повідомило видання IFLScience.

Попри зовнішню схожість системи статевих хромосом XY у хрящових риб із людською, вона має принципові відмінності. Зокрема, в акул і скатів самки мають дві однакові X-хромосоми, а самці — X і Y. Така система є спільною для багатьох хребетних, однак дослідження показало, що у хрящових риб вона збереглася з дуже давніх часів — щонайменше 300 мільйонів років, а можливо, і довше.

Одна з особливостей, яку виявили дослідники, — наявність двох різних X-хромосом (X1 і X2) у червоних скатів (Hemitrygon akajei). Також у трьох видів акул на Y-хромосомах не виявили консервативних послідовностей — це означає, що вони з часом втратили значну частину генетичного матеріалу і замінили його повторюваними фрагментами.

Вчені також дослідили, як експресуються гени X-хромосом у самців і самок. У більшості ссавців одна з X-хромосом у самок «вимикається», щоб зрівноважити рівень генів із самцями. У хрящових риб виявили інший підхід — деякі гени X-хромосом у самок працюють у 1,5 раза активніше, ніж у самців. Це дозволяє припустити, що у акул і скатів працює система, залежна від дози Х-хромосоми, яка визначає стать.

Це перше подібне свідчення серед хребетних, що вказує на альтернативний еволюційний механізм визначення статі, який відрізняється як від ссавців, так і від птахів чи рептилій.

Нагадаємо, на Майорці, на популярному пляжі Плая-де-Пальма рятувальники терміново підняли червоний прапор після того, як 85-річну туристку з Італії атакувала морська тварина. Істота вкусила жінку за ліву гомілку, залишивши глибоку рану та здерши шкіру.

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