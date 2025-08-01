Вчені зробили роги носорогів “радіоактивною зброєю” — навіщо це потрібно

Носоріг / © The Guardian

Реклама

У Південно-Африканській Республіці почали незвичайну кампанію проти браконьєрства. Вчені вводять радіоактивні ізотопи в роги носорогів, щоб зробити їх помітними для міжнародних систем ядерної безпеки на митницях.

Про це повідомляє The Guardian.

Ін’єкції вже отримали п’ять носорогів, і це лише початок. За словами провідного науковця Джеймса Ларкіна, радіоактивна мітка дозволяє миттєво ідентифікувати ріг навіть у контейнерах, а сам процес безпечний для тварин.

Реклама

«Ми продемонстрували, що навіть мінімальні дози ізотопів викликають спрацювання детекторів радіації, а носороги при цьому не страждають», — пояснив Ларкін.

За його словами, випробування минулого року довели ефективність методу, і тепер проєкт вийшов на новий рівень — його назвали «Проєкт Ризотоп».

Популяція носорогів у світі стрімко скоротилася: зі 500 тисяч на початку XX століття до 27 тисяч нині. Найбільше цих тварин мешкає саме в ПАР — близько 16 тисяч, однак через високий попит на роги щороку вбивають до 500 особин.

Університет закликав власників заповідників і національні агентства зробити такі ін’єкції всім носорогам, щоб врятувати їх від зникнення.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені шокували світ, повернувши до життя вимерлий вид вовка, який зник із нашої планети понад 10 000 років тому, але видатна генно-інженерна компанія, яка стоїть за цим дивом, не зупиняється на досягнутому.