Вчені зробили сенсаційне відкриття про бджіл

Бджоли виявилися емоційнішими, ніж думали / © pexels.com

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Після солодкого частування бджоли висувають язичок і наче «облизуються», а після гірких або солоних розчинів починають трясти головою та витирати ротовий апарат, наче відчувають огиду.

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі PNAS, може змінити уявлення про внутрішній світ комах.

Науковці припускають, що бджоли та джмелі здатні не лише механічно шукати їжу, а й переживати щось схоже на позитивні чи негативні відчуття.

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Дослідники з Університету Маккуорі (Австралія) провели серію експериментів, під час яких пропонували джмелям воду з різним вмістом цукру, солі або хініну — речовини, яка надає тоніку характерної гіркоти.

Виявилося, що чим солодшим був розчин, то частіше комахи висували свій довгий язичок (глосу), яким вони всмоктують рідину. Натомість після солоних або гірких напоїв джмелі активно трясли головою та намагалися очистити ротовий апарат.

Цікаво, що подібну реакцію науковці спостерігали й тоді, коли спраглі джмелі після перебування у спекотних умовах пили звичайну воду. Це свідчить, що така поведінка може бути пов’язана не лише зі смаком, а й із самим відчуттям задоволення від пиття.

За словами співавтора дослідження професора Ендрю Баррона, відкриття є ще одним доказом того, що комах не варто сприймати лише як «біологічних роботів».

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«Завжди існувала суперечка: чи є комахи справжніми тваринами зі своїм внутрішнім світом, чи це лише маленькі роботи. Це дослідження стало ще одним кроком до розуміння того, що бути бджолою означає мати певне внутрішнє життя», — зазначив він.

Щоб зрозуміти природу цієї поведінки, дослідники також проаналізували роботу нервової системи джмелів. Вони встановили, що реакція на солодке не пов’язана з дофаміновими механізмами, які відповідають за пошук їжі.

Натомість активність посилювалася через ендоканабіноїдну систему — нейронний механізм, який у ссавців пов’язаний з емоційною оцінкою приємних і неприємних відчуттів.

Науковці наголошують, що наразі не можуть стверджувати, що саме переживають джмелі. Проте спостережувані реакції дуже нагадують емоційну відповідь, характерну для тварин зі складнішою нервовою системою.

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За словами професора Баррона, це відкриття може суттєво змінити підхід до вивчення комах і навіть вплинути на ставлення до них людей.

Раніше дослідження уже показували, що бджоли здатні розв’язувати складні завдання, користуватися простими інструментами, розпізнавати людські обличчя, рахувати до чотирьох і навіть розуміти поняття нуля.

Нові результати свідчать, що їхні когнітивні можливості та внутрішній світ можуть бути значно складнішими, ніж вважалося раніше.

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