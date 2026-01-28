Вчені зробили тривожне відкриття під час місії до підводного каньйону, який ніколи не досліджували

Реклама

Дослідники зробили тривожне відкриття у підводному каньйоні Середземного моря.

Про це повідомляє CNN.

Під час місії в підводному каньйоні Капрера глибиною приблизно 1000 метрів дослідники виявили тривожні ознаки людського впливу у недосліджених глибинах Середземного моря.

Реклама

Ця ділянка моря, розташована поблизу Сардинії, є частиною жвавого морського шляху між Францією та Італією і давно вважається однією з «останніх великих меж» Середземного моря, як зазначила морська біологиня Джиневра Болдроккі.

Команда One Ocean Foundation разом із CNN відправила дистанційно керований апарат (ROV) для вивчення підводного каньйону. Під час спуску ROV зафіксував багатий живий світ: глибоководні риби, коралові мережі та великі морські ссавці, включно з китами й дельфінами.

Але поряд із цим вчені виявили сліди людської діяльності: викинуті рибальські сітки та пластикове забруднення. «Ми спостерігали рідкісну популяцію м’яких горгонарій, повністю знищених під впливом цих довгих рибальських ліній», — розповів член дослідницької групи.

Болдроккі додала: «Каньйон є справжнім перехрестям між Францією та Італією, тому тут спостерігаються всі ці порушення руху, що створюють акустичне забруднення, а також є проблема рибальської діяльності, такої як донне тралення. Багато з цих тварин, які вже вважаються такими, що зникають, потрапляють у сітки і гинуть».

Реклама

Краб у каньйоні Карпера / Фото: One Ocean Foundation

За останні десятиліття підвищення температури моря та закислення призвели до втрати до 50% світових коралових рифів, а глобальне вибілювання 2023 року ще більше посилило цей процес, що впливає на дві третини коралів.

Дослідники також виявили забруднення забороненими хімічними речовинами, зокрема пестицидом ДДТ, який заборонено у 1970-х роках. «Навіть якщо ДДТ заборонений від 1970-х, ми все ще знаходимо його скрізь, і він впливає на гормони, ріст і розмноження морських організмів», — пояснила Болдроккі.

Зараз організація One Ocean Foundation намагається отримати схвалення Італії та ЄС, щоб оголосити каньйон морським заповідником і зберегти ці рідкісні глибоководні екосистеми.

Нагадаємо, мікроби вижили у радіоактивній воді під реактором Фукусіми, не маючи захисних мутацій.