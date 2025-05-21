Вчені зробили тривожний прогноз для льодовиків: під загрозою 230 млн людей

Льодовик / © Associated Press

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Світові льодовики Гренландії та Антарктиди наближаються до неконтрольованого танення. Це може спричинити підвищення рівня океану на кілька метрів і призвести до «катастрофічної» міграції мільйонів людей з прибережних територій.

Про це попереджає нове масштабне дослідження міжнародної наукової групи, пише CNN.

Попри глобальні кліматичні цілі, навіть утримання потепління у межах 1,5 градуса не гарантує безпеки льодових масивів, йдеться у висновках дослідників.

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Група науковців проаналізувала супутникові знімки, кліматичні моделі та дані з минулого — льодові керни, морські осади і навіть ДНК морських істот — щоб визначити, при якому рівні потепління льодовики можуть зберегтися. Результати виявились шокувальними.

«Навіть за поточного рівня потепління — 1,2 градуса — існує ризик стрімкого відступу льодовиків і небезпечного підняття рівня моря«, — зазначено в дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment.

Льодові покриви Гренландії та Антарктиди зберігають достатньо прісної води, щоб підняти рівень моря на 65 м. Такий сценарій хоч і малоймовірний, проте його слід враховувати для оцінки ризиків.

Від 1990-х років щорічні втрати льоду зросли вчетверо і зараз становлять близько 370 млрд т на рік. За даними NASA, підвищення рівня моря зумовлене двома основними чинниками:

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таненням льодовиків;

тепловим розширенням води в океанах.

Фахівці попереджають: навіть 1,5 градуса — уже надто багато, аби зупинити ці процеси. Світ повинен бути готовим до тривалого підйому рівня океану в наступні століття.

«При 1,5 градуса ви не сповільнюєте підняття рівня моря — навпаки, воно прискорюється», — пояснює Кріс Стоукс, гляціолог із Даремського університету, один із авторів дослідження.

Під загрозою — життя понад 230 млн людей

Навіть незначне підняття рівня моря радикально вплине на узбережжя по всьому світу. Сьогодні понад 230 млн людей живуть менш ніж за 1 м над рівнем моря.

«Це призведе до масової міграції, масштабів якої людство ще не бачило«, — попереджає Джонатан Бембер, гляціолог із Бристольського університету.

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Визначити точний момент, коли розпочнеться незворотне танення, складно. Клімат реагує нелінійно, і процеси можуть прискоритися раптово.

«Раніше вважалося, що Гренландський льодовик почне танути за +3 градусів, тепер — уже за +1,5», — йдеться у звіті.

Щоб уникнути повного краху хоча б одного льодовика, за підрахунками вчених, необхідно зменшити глобальне потепління до +1 градуса. Це в сучасних умовах має майже нереалістичний вигляд через залежність людства від викопного палива.

Найгірші сценарії вже почали реалізовуватися

«Майже все, що ми спостерігаємо зараз, не дає жодних підстав для оптимізму. Найкращий сценарій, на який ми можемо сподіватися, — це повільне і рівномірне зростання рівня моря», — зазначає Стоукс.

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Проте зупинятися у боротьбі за клімат не можна.

«Досягнення мети +1,5 градуса — вже буде величезним успіхом. Але навіть це не зупинить танення льодовиків і не зменшить темп підняття рівня моря», — підсумовує вчений.

Нагадаємо, раніше інша міжнародна група вчених провела дослідження кліматичних змін і попередила, що вже до кінця цього століття рівень Світового океану може піднятися на 1,8 м. Найбільше ризикує опинитися під водою східне узбережжя США. Частини Нью-Йорка, Бостона, Атлантик-Сіті, Маямі та численні курорти Флориди можуть бути затоплені вже через 75 років.