Вчені зробили відкриття, яке може змінити наше уявлення про первісних людей

Наскельні малюнки / © pexels.com

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Наскельні малюнки, створені ще в епоху льодовикового періоду, могли бути не просто зображеннями тварин, а складною системою передавання інформації. До такого висновку дійшли археологи після аналізу понад 500 малюнків у печерах Країни Басків.

Про це пише IFLscience.

Автор дослідження, археолог Університету Країни Басків Іньякі Інтаурбе, проаналізував композиції у дев’яти печерах, що належать до магдаленської культури, яка існувала приблизно 18–14 тисяч років тому.

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За його словами, розташування тварин на стінах не було випадковим.

«Наскельні малюнки створювалися не випадково, а були ретельно організовані. Існувала ієрархічна структура, у якій домінувала символіка, пов’язана з трьома тваринами — конем, бізоном і гірським козлом», — пояснив Іньякі Інтаурбе.

Коні, бізони та козли мали особливе значення

Дослідник виявив, що саме ці три види тварин найчастіше займали центральне місце в композиціях, тоді як інші фігури розташовувалися навколо них. Крім того, значення мало навіть те, у який бік були повернуті зображення.

«Наприклад, бізони найчастіше були орієнтовані ліворуч, тоді як коні дивилися праворуч», — зазначив археолог.

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Особливо здивувало науковців те, що однакова композиційна структура повторювалася впродовж майже чотирьох тисяч років.

Печери багаторазово відвідували різні покоління людей, однак нові художники не порушували встановленого порядку.

«Це дуже складні об’єкти, які довго використовували повторно. Цікаво бачити, що під час їхнього створення завжди зберігалася повага до цієї структури», — наголосив Іньякі Інтаурбе.

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Науковці припускають, що наскельне мистецтво виконувало відразу кілька функцій: могло бути способом передавання інформації, а також мало ритуальне значення.

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«Ми впевнені, що це був певний спосіб комунікації, тому вони намагалися передати якусь інформацію. Але ця система настільки складна, що пояснити її одним універсальним трактуванням неможливо», — підсумував дослідник.

Археологи сподіваються, що подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти, як саме мислили та спілкувалися люди, які жили десятки тисяч років тому.

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