Наука та IT
Вчені з’їли бізона, який жив 50 тисяч років тому: як смакувала страва

Науковці вирішили відсвяткувати завершення реставрації бізона плейстоценової епохи, приготувавши рагу з його м’яса.

Стародавній степовий бізон

Стародавній степовий бізон / © Bernt Rostad/Wikimedia

На Алясці 1984 року відбувся один із найбільш незвичних наукових експериментів: дослідники приготували та скуштували рагу з м’яса бізона, який жив понад 50 тис. років тому. Ця унікальна знахідка, відома як «Синій Малюк», була ідеально збережена у вічній мерзлоті.

Про це пише IFLScience.

Рештки степового бізона знайшли золотошукачі на Алясці ще 1979 року. Це був унікальний випадок — єдиний відомий екземпляр бізона плейстоценової епохи, збережений у вічній мерзлоті. Знахідку назвали «Синім Малюком» (Blue Babe) через незвичний синюватий відтінок шкіри, спричинений мінералом івіанітом.

Спершу вік тварини оцінили у 36 тис. років, однак пізніше, після проведеного в Центрі прикладних ізотопних досліджень при Університеті Джорджії радіовуглецевого аналізу, його скоригували до 50-55 тис. років.

Минуло кілька років, і 1984-го доля стародавньої тварини отримала несподіване продовження. Під впливом наукової цікавості та, можливо, трохи авантюризму, один із дослідників вирішив приготувати страву з фрагменту туші.

Ідея належала відомому палеонтологу з Університету Аляски у Фербанксі Дейлу Гатрі, який керував першими розкопками. Коли фінський таксидерміст Ейрік Гранквіст завершив реставрацію зразка, Гатрі відсвяткував подію у надзвичайний спосіб — вечерею з рагу, приготованим із частини шиї «Синього Малюка».

Фінський таксидерміст Ейрік Гранквіст та реставрація вигляду стародавнього степового бізона / © UA Museum of the North

Фінський таксидерміст Ейрік Гранквіст та реставрація вигляду стародавнього степового бізона / © UA Museum of the North

«Ми приготували вечерю з тушкованим бізоном для нього і Бьорна Кюртена, який читав лекцію… Невелику частину шиї мумії нарізали кубиками і тушкували в каструлі з бульйоном і овочами», — написав Гатрі.

За словами науковця, м’ясо виявилося «трохи жорстким», але мало землистий, грибний аромат, схожий на яловичину, з нотками давнини, накопиченими за п’ять льодовикових періодів.

«На вечерю у нас був Блю Бейб. М’ясо було добре витриманим, але все ще трохи жорстким, і воно надавало тушкованій страві сильного аромату плейстоцену, але ніхто б не наважився його пропустити», — описав страву палеонтолог.

Він пояснив, що вибір на користь рагу був цілком практичним.

«Готувати стейк із шиї здалося не дуже гарною ідеєю. Але, знаєте, ми могли б додати багато овочів і спецій, і це було б непогано», — розповів учений.

Попри екзотичність меню, жодних негативних наслідків для здоров’я учасників вечері не зафіксували.

«Смак був чудовим, і ніхто з нас не відчув жодних побічних ефектів від їжі», — підсумував Гатрі.

