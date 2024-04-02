Вчений, якого ув'язнили за незаконне створення генетично модифікованих дітей, знову проводитиме експерименти

Китайський вчений повернувся на роботу після ув'язнення за створення немовлят з відредагованим геномом.

Китайський вчений Хе Цзянькуй, який 2018 року незаконно створив перших у світі генетично модифікованих дітей та був засуджений, після виходу з в'язниці повернувся до роботи у своїй лабораторії. Він заявив, що займеться пошуками способів лікування генетичних захворювань.

Про це пише The Mainichi.

Хе Цзянькуй був засуджений 2019 року до трьох років після заяви про те, що двох дівчат-близнючок він відредагував ще на етапі ембріонального розвитку, порушивши цим медичну заборону модифікації людських зародків.

У нещодавньому інтерв'ю вчений розповів, що знову працює в галузі генної інженерії людини. Повідомляється, що це нові дослідження із редагування генома людського ембріона для лікування генетичних захворювань відповідають етичним стандартам. Вчений пообіцяв, що більше не працюватиме над створенням будь-яких інших модифікованих людей.

Китайський дослідник Хе Цзянькуй став відомим на весь світ 2018 року, коли заявив, що новонароджені Лулу та Нана були ним відредаговані ще на етапі ембріонів, щоб зробити їх генетично несприйнятливими до інфікування вірусом імунодефіциту людини.

Згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, від 2016 року він модифікував гени ембріонів під час процесу екстракорпорального запліднення восьми пар, у яких лише чоловіки були інфіковані ВІЛ, щоб запобігти передаванню вірусу. Це призвело до народження трьох немовлят зі зміненим геномом, у тому числі дівчат-близнючок – Лули та Нани.

Він скористався новітньою технологією редагування CRISPR-Cas9, щоб внести відповідні зміни у ДНК. Тоді на Хе вилилася хвиля критики з усього світу через те, що наразі у медичній галузі неприйнятно втручатися у геном людських ембріонів, оскільки не виключені ризики внесення небажаних змін, які призведуть до хвороб у дітей. Крім того, науковець не отримував належної згоди сімей на модифікацію ембріонів, підробивши документ про схвалення експерименту етичною комісією. І хоч він визнав, що діяв надто швидко, просуваючи ідею генетично редагованих ембріонів, але не жалкує про свої дії.

Китайський суд засудив його до трьох років тюремного ув'язнення та штрафу в 3 мільйони юанів (близько 430 000 доларів на той час).

У своєму новому інтерв'ю Цзянькуй заявив, що прагне лікувати рідкісні генетичні захворювання, такі як м'язова дистрофія Дюшена та спадкова хвороба Альцгеймера, використовуючи редагування геному людських ембріонів.

Як повідомляється, після звільнення з в'язниці він відновив свої дослідження з редагування геному людських ембріонів у трьох лабораторіях у Китаї.

"Ми будемо використовувати викинуті людські ембріони, дотримуючись як національних, так і міжнародних правил", – сказав він.

За його словами, дітям, народженим в результаті його експериментів, зараз близько п'яти років. У них не виявили жодних ознак хвороби або нецільових генетичних змін, пов'язаних з редагуванням.

"Я пишаюся тим, що допоміг сім'ям, які хотіли мати здорових дітей", – каже вчений.

Редагування геному — це техніка, яка передбачає вирізання певних генів, щоб вимкнути їхню функцію, або вставку генів, щоб запровадити нові функції. У порівнянні зі звичайними методами генної інженерії, які не можуть модифікувати лише цільові гени, редагування геному може досягти більш точних модифікацій.

Американські та французькі дослідники, які відкрили цей метод, отримали Нобелівську премію з хімії 2020 року.

Нагадаємо, робот Софія назвала Путіна воєнним злочинцем і прокоментувала можливість Третьої світової.

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