Вчений з’ясував, як давні єгиптяни видаляли мозок у мумій

За словами Баклі, видаляти мозок частинами було складно і довго.

Давньоєгипетські бальзамувальники найімовірніше не витягували шматки мозку за допомогою гачків, коли готували мертве тіло до потойбічного світу.

Про це пише Business Insider.

Стівен Баклі, археолог і хімік-аналітик з Йоркського університету каже, що діставати мозок шматками було нелегко і вкрай повільно. За його словами, мозок доводилося "повільно видаляти, оскільки невеликі частини мозку прилипали до металевого гачка через багаторазове введення і виймання".

Проте під час експериментів вчений знайшов ефективніший спосіб.

"Якщо ви збиваєте мозок гачком протягом приблизно 20 хвилин, мозок розріджується, і ви можете просто вилити його", — сказав Баклі.

Також він розповів про випадки, коли мозок залишали всередині мумії: "Зокрема, у більш ранніх, все ще досить добре збережених королівських муміях, мозок фактично залишали на місці, так що його не потрібно було видаляти".

Нагадаємо, Кемпбелл Прайс із Манчестерського університету розвінчав давній міф про те, що єгиптяни перетворювали тіла померлих у мумії задля їхнього збереження. Він вважає, що ця складна техніка поховання насправді була способом перетворити померлу людину на наближену до богів істоту і зробити її також божественною.

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

Читайте також: